  हाईवे किनारे कोल्ड स्टोर में भड़की आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां

हाईवे किनारे कोल्ड स्टोर में भड़की आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 22 Jan, 2026 07:33 PM

a fire broke out in a cold storage facility along the highway

जालंधर-अमृतसर हाईवे पर आते करतारपुर में बने एक कोल्ड स्टोर में भीषण आग लग गई है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हैं। कोल्ड स्टोर आलू का बताया जा रहा है और दयालपुर के पास बना हुआ है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

जालंधर:  जालंधर-अमृतसर हाईवे पर आते करतारपुर में बने एक कोल्ड स्टोर में भीषण आग लग गई है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हैं। कोल्ड स्टोर आलू का बताया जा रहा है और दयालपुर के पास बना हुआ है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

जालंधर से फायर ब्रिगेड की 10 के करीब गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में लगी हैं। आग इतनी भयानक है कि फायर कर्मियों को पास में बन रही अधूरी इमारतों पर चढ़कर पानी की बौछार करनी पड़ रही है। कोल्ड स्टोर 3 मंजिल बना हुआ है। इसमें से आग की लपटे 50 फीट दूर तक उठ रही हैं। इसके चलते फायर कर्मियों को आग बुझाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। करतारपुर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची है। आग के कारणों की जांच बुझने के बाद ही हो पाएगी। पुलिस का कहना है कि स्टोर में कोई भी व्यक्ति नहीं था, इसलिए जान का कोई नुकसान नहीं है। 

मिली जानकारी अनुसार जीटी रोड प्रीतम नगर के पास स्थित करतारपुर कोल्ड स्टोरेज एवं आइस फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। आग इतनी भयानक थी कि आग की लपटे दूर-दूर से दिखाई दे रही थी उसके साथ कॉलोनी स्थित होने के कारण उनके निवासियों को भी खतरे की घंटी सुनाई दे रही थी और करतारपुर और जालंधर से आई फायर ब्रिगेड की गाड़ियों द्वारा आग बुझाने का कार्य चल रहा था। आग लगने के कारण को अभी तक पता नहीं लग सका है।

