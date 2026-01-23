जालंधर में 12 घंटे से बिजली पानी को तरस रहे लोग, पीने के लिए पानी भी ला रहे धार्मिक स्थल से

आज दिन भर चली लगातार बारिश ने शहर का जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया। जगह-जगह जलभराव और बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश का सबसे अधिक असर मास्टर तारा सिंह नगर के नेताजी पार्क क्षेत्र में देखने को...

जालंधर : आज दिन भर चली लगातार बारिश ने शहर का जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया। जगह-जगह जलभराव और बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश का सबसे अधिक असर मास्टर तारा सिंह नगर के नेताजी पार्क क्षेत्र में देखने को मिला, जहां सुबह से ही बिजली सप्लाई ठप रही और पानी की आपूर्ति भी पूरी तरह बंद रही।

स्थानीय लोगों के अनुसार, सुबह से ही इलाके में बिजली नहीं थी, जिसके कारण पानी की मोटरें भी नहीं चल सकीं और घरों में पानी की किल्लत पैदा हो गई। हालात इतने खराब हो गए कि लोगों को पीने के पानी तक के लिए गुरुद्वारा साहिब का सहारा लेना पड़ा। कई परिवार बाल्टियों और बोतलों में पानी भरकर गुरुद्वारे से अपने घरों तक ले जाते नजर आए। दिन भर की परेशानी के बाद देर सांय इलाके में बिजली तो बहाल कर दी गई, लेकिन पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो सकी, जिससे लोगों में भारी रोष देखा गया।

इस संबंध में मास्टर तारा सिंह नगर वैल्फेयर एसोसिएशन के महासचिव नरेश ठटई ने बताया कि सुबह से ही बिजली और पानी की समस्या को लेकर संबंधित विभागों से संपर्क किया गया। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग से बात करने पर अधिकारियों ने बताया कि वे 66 केवी लाइन में आई तकनीकी खराबी को ठीक करने में व्यस्त हैं। उन्होंने प्रशासन और संबंधित विभागों से जल्द से जल्द पानी की सप्लाई बहाल करने और भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ठोस इंतजाम करने की मांग की है।