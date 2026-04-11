खरड़ तहसील ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाने वालों के लिए नई परेशानी, जगह की कमी बनी मुसीबत

खरड़ तहसील ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है।

खरड़ (अमरदीप): खरड़ तहसील ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। असल में, खरड़ तहसील ऑफिस एक बड़ी और सुविधाजनक बिल्डिंग के तौर पर बना है, लेकिन फिलहाल यहां रजिस्ट्रेशन का काम नहीं हो रहा है। इसकी जगह SDM ऑफिस के बगल में बने 2 छोटे कमरों में रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, जिससे जगह की कमी के कारण लोगों को भारी भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर आए लोगों का कहना है कि जगह छोटी होने के कारण जनता को कंधे से कंधा जोड़कर चलना पड़ रहा है। खासकर महिलाओं को काफी परेशानी हो रही है। लोगों ने कहा कि पहले तहसील ऑफिस में ही रजिस्ट्रेशन हो जाते थे, जहां बैठने का पूरा इंतजाम और खुली जगह होने के कारण कोई दिक्कत नहीं होती थी।

हैरानी की बात यह है कि तहसील ऑफिस के कमरे अभी भी खाली हैं, लेकिन फिर भी वहां रजिस्ट्रेशन का काम शुरू नहीं हो रहा है। प्रशासन इस मामले पर ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए लोगों में गुस्सा है। इस बारे में BJP नेता अमरीक सिंह हैप्पी और समाजसेवी मनीष टांक ने मांग की है कि लोगों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए तहसील ऑफिस में तुरंत रजिस्ट्री का काम फिर से शुरू किया जाए।

उन्होंने कहा कि इससे भीड़ कम होगी और खासकर महिलाओं को हो रही दिक्कतों से राहत मिलेगी। SDM ऑफिस का आधा हिस्सा बंद होने की वजह से ऑफिस के अंदर भीड़ लगातार बढ़ रही है, जिससे आम लोगों के साथ-साथ ऑफिस के कर्मचारियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। SDM कोर्ट में पेश होने वाले लोग हर दिन बड़ी संख्या में ऑफिस पहुंचते हैं, लेकिन ऑफिस का आधा हिस्सा बंद होने की वजह से जगह कम पड़ गई है। इस स्थिति की वजह से न सिर्फ आम लोगों को परेशानी हो रही है, बल्कि ऑफिस के कर्मचारियों को भी अपना काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

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