  • नगर निगम की भर्ती में एजैंट एक्टिव हुए, आवेदकों से पैसे वसूले जाने की चर्चा

Edited By Kalash,Updated: 17 Jan, 2026 04:27 PM

municipal corporation jalandhar bharti

जालंधर नगर निगम में 1196 फोर्थ क्लास कर्मचारियों की पक्की भर्ती प्रक्रिया के दूसरे दिन कुल 771 उम्मीदवारों ने अपने आवेदन जमा कराए।

जालंधर (खुराना): जालंधर नगर निगम में 1196 फोर्थ क्लास कर्मचारियों की पक्की भर्ती प्रक्रिया के दूसरे दिन कुल 771 उम्मीदवारों ने अपने आवेदन जमा कराए। भर्ती को लेकर बेरोजगार युवाओं में उत्साह तो है, लेकिन इसी बीच कुछ एजैंटों की सक्रियता चिंता का विषय बन गई है।

सूत्रों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही नगर निगम के आसपास कई एजैंट सक्रिय हो गए हैं, जो उम्मीदवारों से आवेदन फॉर्म डाऊनलोड करने, भरने और जमा कराने के नाम पर पैसे वसूल रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई आवेदक इन एजेंटों के झांसे में आकर अनावश्यक रूप से भुगतान कर रहे हैं।

नगर निगम प्रशासन ने आवेदन जमा कराने के लिए निगम भवन की बेसमेंट में विशेष काऊंटर बनाए हैं, जहां उम्मीदवार स्वयं नि:शुल्क अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। निगम अधिकारियों के अनुसार आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और किसी भी एजेंट या बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 27 फरवरी निर्धारित की गई है। निगम प्रशासन ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे किसी भी एजेंट को पैसे न दें और स्वयं ही आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

