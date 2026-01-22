Main Menu

  दर्दनाक घटना: हाई वोल्टेज तारों से टकराई JCB मशीन, युवक की दर्दनाक मौत

22 Jan, 2026

जिले में एक दर्दनाक हादसा होने की खबर मिली है। हाई वोल्टेज तारों से जेसीबी मशीन के टकराने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई।

कपूरथला: जिले में एक दर्दनाक हादसा होने की खबर मिली है। हाई वोल्टेज तारों से जेसीबी मशीन के टकराने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान संदीप (उम्र 22) निवासी गांव धवाखा जागीर कपूरथला के रूप में हुई है। यह हादसा JCB मशीन पर काम करते समय हुआ। घटना की सूचना मिलते ही परिवार वाले जब युवक को सिविल अस्पताल ले गए तो वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।  

जानकारी के मुताबिक,  हादसे के समय संदीप मशीन के पास खड़ा था। काम के दौरान JCB मशीन ऊपर से गुजर रहे हाई वोल्टेज बिजली के तारों से टकरा गई। जब मशीन बिजली के तारों से टकराई तो पूरी मशीन में करंट दौड़ गया और जैसे ही संदीप का हाथ मशीन से लगा, उसे जोरदार करंट का झटका लगा और वह दूर जा गिरा। इस संबंधी जानकारी देते हुए मशीन के मालिक गुरप्रीत सिंह ने बताया कि मृतक संदीप पिछले 6 महीने से उनके पास काम कर रहा था। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने संदीप को कपूरथला के सिविल अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे वहां मृत घोषित कर दिया। मृतक के चाचा बलबीर राम ने बताया कि संदीप बुधवार को हमेशा की तरह काम पर गया था और कुछ देर बाद उन्हें फोन से इस दुखद घटना की जानकारी मिली।

