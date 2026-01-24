फिल्म 'बेबे मैं बदमाश बनूंगा' के खिलाफ Jalandhar के प्रोफेसर ने DGP को लिखा पत्र, पढ़ें पूरी खबर

जालंधर के रहने वाले प्रोफेसर ने पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल (DGP) को लेटर लिखकर शिकायत भेजी है।

जालंधर: जालंधर के रहने वाले प्रोफेसर ने पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल (DGP) को लेटर लिखकर शिकायत भेजी है। दरअसल, पंजाब में प्रस्तावित फिल्म ‘बेबे मैं बदमाश बनूंगा’ को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जालंधर निवासी और सामाजिक संस्था मिशन 6213 के निदेशक प्रोफेसर एम.पी. सिंह ने पंजाब पुलिस के डीजीपी को पत्र लिखकर फिल्म के ट्रेलर के सीन पर आपत्ति जताई है।

प्रोफेसर सिंह का कहना है कि फिल्म का नाम और कंटेंट युवाओं को अपराध की ओर आकर्षित कर सकता है। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि जहां एक ओर पंजाब पुलिस ऑपरेशन प्रहार जैसे अभियानों के जरिए अपराध और गैंगस्टर कल्चर के खिलाफ सख्ती से काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर इस तरह की फिल्में अपराध को ग्लैमराइज कर रही हैं। उन्होंने फिल्म के ट्रेलर का हवाला देते हुए कहा कि इसमें मेडिकल स्टूडेंट को गैंगस्टर बनने के रूप में दिखाया गया है, जो शिक्षा और सामाजिक मूल्यों के लिए गलत संदेश देता है। उनका मानना है कि यह कंटेंट सरकार की एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन (93946-93946) और जागरूकता अभियानों को कमजोर करता है। प्रोफेसर एमपी सिंह ने मांग की है कि फिल्म का टाइटल बदला जाए या फिर इसकी रिलीज पर रोक लगाई जाए, ताकि समाज और युवाओं को गलत दिशा में जाने से रोका जा सके।

फिल्म पर बैन लगाने की मांग

प्रोफेसर एमपी सिंह ने DGP से अपील की है कि युवाओं का भविष्य बचाने के लिए इस फिल्म का टाइटल बदला जाए या इसकी रिलीज पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा कंटेंट जो मेंटल पॉल्यूशन फैलाता है, वह एयर पॉल्यूशन से भी ज्यादा समाज के लिए जानलेवा है।

