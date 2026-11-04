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जालंधर कैंट में दिनदहाड़े महिला से पर्स छीना, CCTV में कैद हुई वारदात

Edited By Urmila,Updated: 04 Nov, 2026 02:03 PM

incident in broad daylight in jalandhar cantt

जालंधर कैंट इलाके में बेखौफ लुटेरों ने दिनदहाड़े एक महिला को अपना निशाना बना लिया।

जालंधर (सोनू) : जालंधर कैंट इलाके में बेखौफ लुटेरों ने दिनदहाड़े एक महिला को अपना निशाना बना लिया। सब्जी मंडी रोड स्थित लोकल बस स्टैंड के पास काले रंग की एक्टिवा पर आए दो युवकों ने पैदल जा रही महिला का पर्स झपट लिया और फरार हो गए।

महिला ने शोर मचाकर लोगों से मदद मांगी, लेकिन आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहे। लूट की पूरी वारदात दुकान पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही थाना कैंट पुलिस मौके पर पहुंची और फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुट गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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