जालंधर के रिहायशी इलाके में मंडरा रहा खतरा, चिंगारी लगते ही मच सकती है तबाही

डिप्टी कमिश्नर और नगर निगम कमिश्नर के आदेश भी इस प्लॉट को खाली और साफ नहीं करवा सके।

जालंधर (खुराना): शहर में खाली प्लॉटों में गंदगी पाए जाने पर 10 से 30 हजार रुपए तक जुर्माना लगाने और सफाई का खर्च अलग से वसूलने के डिप्टी कमिश्नर और नगर निगम कमिश्नर के आदेशों के बीच बस्ती बावा खेल के राज नगर के पीछे स्थित एक बड़े प्लॉट का मामला नगर निगम के लिए चुनौती बना हुआ है।

हैरानी की बात यह है कि डिप्टी कमिश्नर और नगर निगम कमिश्नर के आदेश भी इस प्लॉट को खाली और साफ नहीं करवा सके। अब नगर निगम ने एक बार फिर इस प्लॉट को खाली करवाने की कोशिश शुरू कर दी है और संबंधित पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की तैयारी की जा रही है।

जानकारी के अनुसार करीब एक एकड़ में फैले इस प्लॉट में बड़ी मात्रा में रबड़ और प्लास्टिक की इंडस्ट्रियल वेस्ट भरी हुई है। यह पूरा सामान ज्वलनशील है, जिस कारण यहां आग लगने का खतरा भी बना रहता है। माना जा रहा है कि अगर कहीं इस प्लॉट में जलती हुई आतिशबाजी ही आ गिरी तो आसपास के क्षेत्र में भारी नुकसान हो सकता है ।

यह प्लॉट काला संघिया ड्रेन के बिल्कुल पास स्थित है। बताया जाता है कि एक कबाड़ कारोबारी ने यह प्लॉट किराए पर ले रखा है। यहां इंडस्ट्रियल वेस्ट इकट्ठी की जाती है और फिर कबाड़ से भरे ट्रक उत्तर प्रदेश भेजे जाते हैं। वहां इस वेस्ट से विभिन्न प्रकार का सामान तैयार किया जाता है।

इस मामले में नगर निगम की ओर से प्लॉट मालिक को दो-तीन नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद प्लॉट खाली नहीं करवाया जा सका। अब निगम इस मामले में केवल नोटिस जारी करने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि एफआईआर दर्ज करवाने की तैयारी में है।

इसी सिलसिले में नगर निगम के हेल्थ ऑफिसर डॉ. श्रीकृष्ण शर्मा ने मौके से संबंधित पक्ष को प्लॉट खाली करने के निर्देश दिए। निगम अधिकारियों की कोशिश है कि यहां जमा ज्वलनशील इंडस्ट्रियल वेस्ट को जल्द से जल्द हटवाया जाए। अब देखना यह होगा कि डिप्टी कमिश्नर और निगम कमिश्नर के आदेशों के बावजूद जो प्लॉट अब तक खाली नहीं हो सका, उसे निगम की अगली कार्रवाई खाली करवा पाती है या नहीं। फिलहाल यह प्लॉट किसी संभावित आग की घटना के लिहाज से भी चिंता का विषय बना हुआ है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here