जालंधर: Glassy Junction में पुलिस की रेड, मौके पर मचा हड़कंप, फरार हुआ स्टाफ

जालंधर के नामी पब और रेस्टोरेंट ग्लासी जंक्शन में पुलिस द्वारा गत देर रात रेड किए जाने की खबर सामने आई है।

पंजाब डेस्क : जालंधर के नामी पब और रेस्टोरेंट ग्लासी जंक्शन में पुलिस द्वारा गत देर रात रेड किए जाने की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार एच.एच.वी. कॉलेज के पास मकसूदां रोड पर स्थित इस रेस्टोरेंट में हुक्का बार चलाए जाने की सूचना के बाद पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने जब रेड की को मौके से स्टाफ फरार हो गया।

इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि यहां लोगों को हुक्का परोसा जा रहा है जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। हालांकि मौके से इसका कोई सबूत नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि यहां लोगों को शराब परोसी जा रही थी जिसे लेकर एक्साइज विभाग को जानकारी दी गई है।

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