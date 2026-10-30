जालंधर में ACP ट्रैफिक रहे अजय सिंह हुए रिटायर

जालंधर में एसीपी ट्रैफिक के पद पर तैनात रहे अजय सिंह 30 सितंबर 2026 को अपनी सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए।

जालंधर: जालंधर में एसीपी ट्रैफिक के पद पर तैनात रहे अजय सिंह 30 सितंबर 2026 को अपनी सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए। उनकी सेवानिवृत्ति के साथ ही पुलिस विभाग में उनके सेवाकाल का समापन हो गया।

अजय सिंह ने एसीपी ट्रैफिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाईं। पिछले कुछ समय से शहर में ट्रैफ़िक व्यवस्था खराब हो चुकी है। जिस पर गंभीरता से काम किया जाना बेहद जरूरी है। पुलिस विभाग में एसीपी ट्रैफिक का पद महत्वपूर्ण माना जाता है। शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना, ट्रैफिक पुलिस की कार्यप्रणाली की निगरानी और आम जनता को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना इस पद की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है।

30 सितंबर को सेवानिवृत्त हुए अजय सिंह के पुलिस विभाग में सेवाकाल का समापन होने के बाद अब ट्रैफिक व्यवस्था की जिम्मेदारी विभागीय आदेशों के अनुसार राजेश कुमार को एडिशनल चार्ज दिया गया है।