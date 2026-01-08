पंजाब में IAS व PCS अधिकारियों के तबादले, देखें नई जिम्मेदारियां

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 08 Jan, 2026 06:27 PM
पंजाब में अधिकारियों के तबादले लगातार जारी है, इसी कड़ी के तहत पंजाब सरकार ने आज एक आई.ए.एस. व 2 पी.सी.एस. अधिकारियों के और तबादले किए हैं। जिन अधिकारियों के तबादले हुए हैं, उनमें अक्षिता गुप्ता, कमिश्नर नगर निगम फगवाड़ा को निदेशक इन्फार्मेशन एंड...
पंजाब डैस्क : पंजाब में अधिकारियों के तबादले लगातार जारी है, इसी कड़ी के तहत पंजाब सरकार ने आज एक आई.ए.एस. व 2 पी.सी.एस. अधिकारियों के और तबादले किए हैं। जिन अधिकारियों के तबादले हुए हैं, उनमें अक्षिता गुप्ता, कमिश्नर नगर निगम फगवाड़ा को निदेशक इन्फार्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन तैनात किया गया है। इस पद पर पहले विमल कुमार सेतिया आई.ए.एस. तैनात थे।
कपूरथला एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नवनीत कौर को फगवाड़ा नगर निगम कमिश्नर के पद पर अडिशनल चार्ज दिया गया है, इस पद पर पहले अक्षिता गुप्ता तैनात थी। इसके अलावा पी.सी.एस. अधिकारी दिपांकर गर्ग को प्रबंध निदेशक पंजाब एग्रो . इंडस्ट्री का एडिशनल चार्ज दिया गया है।