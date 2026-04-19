लुधियाना में तेज रफ्तार कार का तांडव: चालक ने डॉक्टर के घर में घुसाई गाड़ी, हुआ भारी नुकसान

शहर के पॉश इलाके राजगुरु नगर में आज तड़के ओवरस्पीड का कहर देखने को मिला, जहां एक कार सवार ने मौत का खेल खेलते हुए तेज रफ्तार गाड़ी सीधे डी.एम.सी. अस्पताल के डॉक्टर रजिंदर मित्तल के घर में दे मारी।

लुधियाना (राज): शहर के पॉश इलाके राजगुरु नगर में आज तड़के ओवरस्पीड का कहर देखने को मिला, जहां एक कार सवार ने मौत का खेल खेलते हुए तेज रफ्तार गाड़ी सीधे डी.एम.सी. अस्पताल के डॉक्टर रजिंदर मित्तल के घर में दे मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार घर की मजबूत दीवार को तोड़ते हुए अंदर चल रहे क्लीनिक के बिल्कुल करीब जा घुसी। इस भयानक हादसे में डॉक्टर के घर और क्लीनिक को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन गनीमत यह रही कि एक बड़ा जानी नुकसान होने से टल गया।

मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा सुबह उस समय हुआ जब सड़क पर सन्नाटा था। डॉक्टर के घर के अंदर ही उनका क्लीनिक है जहां अक्सर सुबह के वक्त मरीजों की भारी भीड़ रहती है। खुशकिस्मती यह रही कि जिस समय कार दीवार तोड़कर अंदर घुसी, उस वक्त वहां कोई मरीज मौजूद नहीं था, अन्यथा कई कीमती जानें जा सकती थी। धमाके की आवाज सुनकर जब तक लोग बाहर आए, आरोपी कार सवार मौके का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा। घटना की सूचना मिलते ही थाना सराभा नगर की पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

पुलिस को तलाशी के दौरान दुर्घटनाग्रस्त कार के अंदर से शराब की बोतल भी बरामद हुई हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि चालक नशे में पूरी तरह धुत्त था और गाड़ी पर से नियंत्रण खो बैठा। वहीं दूसरी तरफ कार सवार युवक के परिजनों का कहना था कि वह सुबह सुबह धार्मिक स्थल माथा टेकने जा रहा था और कार अनियंत्रत हो गई थी। पुलिस ने कार को अपने कब्जे में लेकर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है बनती कार्रवाई की जाएगी।

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