Punjab में टली बड़ी घटना, AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार जब्त

Edited By Kamini,Updated: 22 Jan, 2026 01:40 PM

CIA स्टाफ तरनतारन पुलिस ने 6 लोगों वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है जो ड्रोन की मदद से पाकिस्तान से हथियार और गोला-बारूद मंगा रहा था।

तरनतारन (रमन): CIA स्टाफ तरनतारन पुलिस ने 6 लोगों वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है जो ड्रोन की मदद से पाकिस्तान से हथियार और गोला-बारूद मंगा रहा था। इस बीच, पुलिस ने बॉर्डर के पास गैंगस्टर प्रभ दासूवाल के 3 गुर्गों से 2 पिस्टल 30 बोर मैगजीन के साथ और 20 जिंदा AK-47 राइफल मैगजीन के साथ बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने इस बारे में खालरा थाने में केस दर्ज कर लिया है और गिरफ्तार आरोपियों का माननीय कोर्ट से रिमांड लेकर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिसमें बड़े खुलासे होने की संभावना है। जिला पुलिस आज इस गैंग के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है।

जानकारी देते हुए ज़िले के एक अधिकारी ने बताया कि गैंगस्टर प्रभ दासूवाल के 6 लोगों वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया है, जो ड्रोन की मदद से पड़ोसी देश पाकिस्तान से हथियार और दूसरा गोला-बारूद मंगा रहा था। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर CIA स्टाफ पुलिस ने भारत-पाक बॉर्डर के पास से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान सुखदेव सिंह उर्फ ​​सुखा गिल पुत्र रणजीत सिंह निवासी तलवंडी मसंदां सिंह, गुरप्रीत सिंह उर्फ ​​गोपा पुत्र साहिब सिंह निवासी ढलीरी और मान सिंह उर्फ ​​माहना पुत्र सुखविंदर सिंह निवासी ढलीरी गांव के रूप में हुई है, जिनके पास से CIA स्टाफ पुलिस ने 30 बोर की 2 पिस्तौलें मैगज़ीन के साथ और AK-47 राइफल की 2 मैगज़ीन के साथ AK-47 के 20 ज़िंदा राउंड बरामद किए हैं।

अधिकारी ने बताया कि इसके साथ ही पुलिस की शुरुआती पूछताछ में यह भी पता चला है कि पकड़े गए आरोपियों के दूसरे साथी, जिनकी पहचान जोबनप्रीत सिंह उर्फ ​​बिट्टू पुत्र सुरजीत सिंह निवासी चीमा और आकाशदीप सिंह उर्फ ​​कैमरा पुत्र सरवन सिंह निवासी ढलीरी के रूप में हुई है, उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस रेड कर रही है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त सभी आरोपी गैंगस्टर प्रभ दासूवाल के कहने पर अलग-अलग वारदातें करते थे। पुलिस जांच कर रही है कि आरोपी आने वाले दिनों में इन हथियारों का इस्तेमाल कहां करने वाले थे और उनका टारगेट कौन था। फिलहाल पुलिस ने खालरा थाने में प्रभ दासूवाल समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

