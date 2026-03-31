पंजाब में गिरे ओले, सभी जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट! बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

पंजाब के मौसम ने एक बार फिर रुख बदल लिया है। आज शाम को फाजिल्का में ओलावृष्टि हुई। इसी तरह कई अन्य जिलों में भी बादल छाए हुए हैं और बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी पूरे प्रदेश में बारिश की भविष्यवाणी की है, जिससे तापमान...

मलोट : पंजाब के मौसम ने एक बार फिर रुख बदल लिया है। आज शाम को फाजिल्का में ओलावृष्टि हुई। इसी तरह कई अन्य जिलों में भी बादल छाए हुए हैं और बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी पूरे प्रदेश में बारिश की भविष्यवाणी की है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।

विभाग ने आज प्रदेश के सभी जिलों में बारिश और ओलावृष्टि संबंधी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, 3–4 अप्रैल तक कई जिलों में बारिश का असर देखने को मिल सकता है। वहीं, ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है।

जानकारी के अनुसार, आज मलोट उपमंडल के दर्जनभर गांवों में बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ। मलोट और लंबी ब्लॉक के विभिन्न गांवों से मिली खबरों के अनुसार, इस बारिश और ओलावृष्टि के कारण अगली फसल का गेहूं पूरी तरह धरती पर गिर गया और गेहूं के दाने नष्ट हो गए। कृषि विभाग ने भी इसकी पुष्टि की है। इसके अलावा, कृषि विभाग और मौसम विभाग की रिपोर्टों के अनुसार, किसानों में अगले कुछ दिनों में भी बारिश को लेकर चिंता बनी हुई है।

आज दोपहर दो बजे हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण मलोट के गांव काटियावाली, सरावां, असपाल, बोदीवाला खड़क सिंह, मिट्ठा, कबरवाला, तरखानवाला में भारी नुकसान हुआ। इन गांवों में 30–40 प्रतिशत खेतों में तैयार गेहूं पूरी तरह धरती पर गिर गया और गेहूं के दाने नष्ट हो गए। इसके अलावा लंबी के फतेहपुर मन्नियां से लेकर फूलुखेड़ा, भाई का केरा, शाम खेड़ा समेत अन्य गांवों में हल्की और भारी ओलावृष्टि हुई, जिससे गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा।