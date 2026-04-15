गुरदासपुर पुलिस Announcement: अब मिल सकता है आपका खोया हुआ मोबाइल, पढ़ें पूरी खबर

SSP गुरदासपुर आदित्य की लीडरशिप में गुरदासपुर पुलिस ने खोए हुए मोबाइल फोन ढूंढकर उनके असली मालिकों को वापस सौंप दिए है।

गुरदासपुर (हरजिंदर सिंह गोराया): SSP गुरदासपुर आदित्य की लीडरशिप में गुरदासपुर पुलिस ने खोए हुए मोबाइल फोन ढूंढकर उनके असली मालिकों को वापस सौंप दिए है। आज पुलिस लाइन गुरदासपुर में हुए एक फंक्शन के दौरान SSP आदित्य ने खोए हुए मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सौंप दिए। इस मौके पर ओलंपियन जुगराज सिंह SP (H) गुरदासपुर भी मौजूद थे।

जानकारी के मुताबिक, जिन लोगों के मोबाइल फोन खो गए थे, आज वे वही मोबाइल फोन दोबारा अपने हाथों में पाकर बहुत खुश थे और गुरदासपुर पुलिस के प्रति उनका शुक्रिया उनकी आंखों में साफ दिख रहा था। SSP गुरदासपुर ने बताया कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन गुरदासपुर और टेक्निकल सेल की कोशिशों से एक खास ऑपरेशन के तहत गुरदासपुर पुलिस ने 110 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए।

CEIR हेल्पलाइन पोर्टल की मदद से टीम ने मोबाइल फ़ोन को सफलतापूर्वक ट्रेस किया और उन्हें उनके असली मालिकों को लौटा दिया। रिकवर किए गए फोन की कुल कीमत लगभग 25 लाख रुपये है। यह रिकवरी पुलिस टीमों द्वारा IMEI नंबर की लगातार ट्रैकिंग, टेक्निकल एनालिसिस और फील्ड वेरिफिकेशन के जरिए की गई। इस मौके पर, लाभार्थीयों ने एक बार फिर गुरदासपुर पुलिस को उनकी तुरंत कार्रवाई और मदद के लिए धन्यवाद दिया। गुरदासपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन की तुरंत CEIR पोर्टल या नजदीकी पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करें। इस दौरान गुरदासपुर पुलिस का स्लोगन - आपका खोया हुआ मोबाइल अब मिल सकता है।

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