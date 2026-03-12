शादी के जोड़े में Jasmine Akhtar के साथ G Khan ने शेयर की Post, कहा- Lock 17th March

Main Menu

Edited By Kamini,Updated: 12 Mar, 2026 01:16 PM

पंजाबी सिंगर जी खान ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम आईडी पर फीमेल सिंगर और मॉडल जैस्मिन अख्तर के साथ कुछ तस्वीरें पोस्ट करके अपने फैंस को सरप्राइज दिया है।

पंजाब डेस्क : पंजाबी सिंगर जी खान ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम आईडी पर फीमेल सिंगर और मॉडल जैस्मिन अख्तर के साथ कुछ तस्वीरें पोस्ट करके अपने फैंस को सरप्राइज दिया है। आपको बता दें कि, जी खान ने जो 5 तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें दोनों शादीशुदा कपल के तौर पर नजर आ रहे हैं।

'लॉक्ड' ऑन 17th March

जी खान ने इन तस्वीरों के साथ एक दिलचस्प कैप्शन लिखा है, "लॉक 17th March" और साथ ही एक रेड हार्ट इमोजी भी लगाया है। इस पोस्ट के बाद फैंस के बीच इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या जी खान सच में शादी कर रहे हैं या ये उनके किसी आने वाले नए गाने की शूटिंग की तस्वीरें हैं।

    सोनम बाजवा के नाम पर ट्रोलिंग

    दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया पर फैंस जी खान को एक्ट्रेस सोनम बाजवा के नाम पर भी ट्रोल कर रहे हैं। गौरतलब है कि जी खान अक्सर अपने लाइव शो और इंटरव्यू के दौरान सोनम बाजवा का जिक्र करते थे और फैंस उनका नाम सोनम के साथ जोड़ते रहे हैं। लुधियाना में एक शो के दौरान भी जब जी खान ने कहा था कि वह जल्द ही 'गुड न्यूज़' देंगे, तो भीड़ में सोनम बाजवा के लिए नारे लगे थे। अब जब जैस्मिन के साथ तस्वीरें सामने आईं, तो एक फैन ने तो यह भी लिखा, "जी खान की आंखें याद आएं तो रोना मत"।

    कौन हैं जैस्मिन अख्तर ?

    जैस्मिन अख्तर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक उभरती हुई मॉडल, एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। पिछले कुछ समय से वह पंजाबी म्यूजिक वीडियो में अपने स्टाइल और लुक्स की वजह से काफी फेमस हो रही हैं। फिलहाल, जी खान के फैंस 17 मार्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि यह राज खुल सके कि यह 'पक्की मुहर' शादी पर लगी है या किसी नए गाने पर।

