फूड सेफ्टी विभाग की दुकानों व रेहड़ी-फड़ी पर छापेमारी, जारी किए सख्त निर्देश

कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स पंजाब और डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर के निर्देशों के अनुसार, असिस्टेंट कमिश्नर फूड डॉ. जी.एस. पन्नू ने फूड सेफ्टी ऑफिसर सिमरत कौर के साथ फतेहगढ़ चूड़ियां के अलग-अलग मार्केट में खाने-पीने की दुकानों और रेहड़ी-फड़ी वालों को चेक...

दीनानगर (हरजिंदर सिंह गोराया) : कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स पंजाब और डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर के निर्देशों के अनुसार, असिस्टेंट कमिश्नर फूड डॉ. जी.एस. पन्नू ने फूड सेफ्टी ऑफिसर सिमरत कौर के साथ फतेहगढ़ चूड़ियां के अलग-अलग मार्केट में खाने-पीने की दुकानों और रेहड़ी-फड़ी वालों को चेक किया और उनके सैंपल लिए। इस मौके पर उन्होंने रेहड़ी-फड़ी वालों और दुकानों पर फास्ट फूड बेचने वाले दुकानदारों को सख्त हिदायत दी कि वे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ न करें और अपने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट प्राथमिकता के आधार पर बनवाएं। उन्होंने कहा कि लोगों को साफ-सुथरा सामान बेचा जाए और खाने-पीने की चीजें ढककर रखी जाएं। उन्होंने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की वैन के जरिए लोगों को ग्लव्स और कैप भी बांटे।

रिपोर्टर्स से बात करते हुए डॉ. जी.एस. पन्नू ने कहा कि आजकल लोगों में खाने-पीने का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है, जिसे देखते हुए फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट समय-समय पर दुकानों की चेकिंग करता है और जरूरी सैंपल इकट्ठा करता है ताकि किसी की सेहत को नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि चेकिंग के साथ-साथ वह रेहड़ी-फड़ी वालों और दुकानों में सामान बेचने वाले लोगों को भी हिदायत दे रहे हैं कि वे साफ-सफाई रखें, सामान बेचते समय अपने हाथ और सिर ढक कर रखें। पन्नू ने कहा कि उनकी यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए सिर्फ साफ-सुथरी चीजें ही इस्तेमाल करें और बच्चों को भी साफ-सुथरा खाना ही खिलाएं।

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