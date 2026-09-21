माचिस की तीली जलाते ही घर में हुआ फ्लैश फायर, धमाके जैसी आवाज सुनकर बाहर निकले लोग... 3 झुलसे

रसोई गैस में आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, बठिंडा में परसराम नगर में रसोई में गैस लीकेज के कारण बड़ा हादसा हो गया।

बठिंडा: रसोई गैस में आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, बठिंडा में परसराम नगर में रसोई में गैस लीकेज के कारण बड़ा हादसा हो गया। ये घटना रविवार देर रात की है। बताया जा रहा है कि, रसोई में जमा एलपीजी गैस ने माचिस की चिंगारी के संपर्क में आते ही आग पकड़ ली। अचानक लगी इस आग की चपेट में आने से 32 वर्षीय रूनिया देवी और पड़ोस में खेल रही 2 बच्चियां नीतिका (12) और राधा (9) झुलस गईं।

इस दौरान हादसे के दौरान महिला रूनिया की हालत गंभीर होने के चलते उसे एम्स बठिंडा रैफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक, रसोई में गैस लीकेज की गंध आने से सुनील चौपाल ने सिलेंडर का रेगुलेटर बंद कर दिया, लेकिन इस दौरान लीकेज के कारण रसोई में काफी गैस जमा हो गई। इस दौरान उसने घर के खिड़की दरवाजे खोले गैस को बाहर नहीं निकाला, जिस कारण उसकी पत्नी रूनिया देवी ने रसोई में लकड़ी का चूल्हा जलाने के लिए मासिच जलाई। रूनिया जैसे ही माचिस जलाई तो अचानक से जमा गैस ने की चिंगारी पकड़ ली और तेज फ्लैश फायर हुआ, जिसके महिला रूनिया सहित बहर खेल रही 2 बच्चियां भी इस आग की चपेट में आ गई।

इस दौरान धमाके जैसी आवाज आने से लोग घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही नौजवान वेल्फेयर सोसायटी की टीम ने घायलों को सिविल अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। ये हादसा सिलेंडर फटने से नहीं बल्कि रसोई में जमा गैस के कारण हुआ है।

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