  • पिता बना हैवान! 18 साल की बेटी का किया कत्ल, पसंद नहीं था लड़की का पढ़ना

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 04 Jan, 2026 09:46 PM

थाना कबरवाला के गांव मिड्डा में एक व्यक्ति ने अपनी 18 साल की बेटी को कस्सी मार के मार डाला। लड़की मोहाली में पढ़ रही थी लेकिन उसके पिता को उसका पढ़ना पसंद नहीं था। घटना का पता चलते ही डी.एस.पी. हरबंस सिंह, एस.एच.ओ. कबरवाला हरप्रीत कौर पुलिस फोर्स के...

मलोट (जुनेजा): थाना कबरवाला के गांव मिड्डा में एक व्यक्ति ने अपनी 18 साल की बेटी को कस्सी मार के मार डाला। लड़की मोहाली में पढ़ रही थी लेकिन उसके पिता को उसका पढ़ना पसंद नहीं था। घटना का पता चलते ही डी.एस.पी. हरबंस सिंह, एस.एच.ओ. कबरवाला हरप्रीत कौर पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस मृतक लड़की की मां के बयान पर कार्रवाई कर रही है।

एच.एच.ओ. हरप्रीत कौर ने पत्रकारों को बताया कि हरपाल सिंह की बेटी चमनदीप कौर सी.जी.सी. मोहाली में बी.कॉम. की पढ़ाई कर रही थी और वहीं पी.जी. में रहती थी। उन्होंने यह भी बताया कि लड़की पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसने खेलों में पंजाब लैवल पर मैडल जीते थे। लेकिन उसके पिता को लड़की का घर से बाहर रहना या पढ़ाई करना पसंद नहीं था, जिस वजह से वह गुस्से में था। आज सुबह 7 बजे जब चमनदीप कौर अपने कमरे में सो रही थी, तो उसके पिता हरपाल सिंह पाला ने उसके चेहरे पर कस्सी का वार करके उसकी हत्या कर दी।

हत्या करने के बाद हरपाल सिंह पाला फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस लड़की की मां जसविंदर कौर के बयानों के आधार पर उसके पिता हरपाल सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर रही है। मृतका के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं, जानकार लोगों ने बताया कि परिवार के पास अच्छी जमीन और अच्छा खासा परिवार था और करीब 30 एकड़ जमीन थी।

लड़की पढ़ने-खेलने में होशियार थी और सबको लगता था कि लड़की पढ़-लिखकर अच्छा नाम कमाएगी, लेकिन उसके पिता की पिछड़ी सोच की वजह से यह घटना हुई। मृतका का एक छोटा भाई भी है। इस घटना को लेकर पूरे इलाके में मातम का माहौल है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

