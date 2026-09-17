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फिरोजपुर में किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम किया, अनिश्चितकालीन धरना शुरू

Edited By Kamini,Updated: 17 Sep, 2026 03:20 PM

farmers blocked the railway track in ferozepur

किसान-मजदूर मोर्चा के आह्वान पर किसानों और मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर मल्लांवाला रेलवे स्टेशन पर अनिश्चितकालीन समय के लिए रेलवे ट्रैक जाम कर दिया।

फिरोजपुर (कुमार): किसान-मजदूर मोर्चा के आह्वान पर किसानों और मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर मल्लांवाला रेलवे स्टेशन पर अनिश्चितकालीन समय के लिए रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। इस मौके पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब जिला फिरोजपुर के सैकड़ों किसान और मजदूर जिला अध्यक्ष इंदरजीत सिंह बाठ की अध्यक्षता में रेलवे ट्रैक पर बैठ गए और कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, उनका धरना जारी रहेगा।

इस मौके पर किसान नेता सुखविंदर सिंह सबरा, धर्म सिंह सिद्धू और सुरजीत सिंह फौजी ने कहा कि पंजाब सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है और उसे किसानों और मजदूरों की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे पहले 31 अगस्त को उन्होंने डी.सी. दफ्तरों के सामने धरने दिए थे और पंजाब के मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कमिश्नरों को ज्ञापन सौंपे थे और 14 सितंबर से पंजाब के मंत्रियों के घरों के सामने शांतिपूर्ण धरने दिए जा रहे हैं, लेकिन भगवंत मान सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है और किसानों और मजदूरों की मांगों को नजरअंदाज करके कॉर्पोरेट समर्थक नीतियां लागू की जा रही हैं।

किसान नेताओं ने कहा कि पंजाब की भगवंत मान सरकार केरल की तर्ज पर फसलों का MSP लागू कर रही है। यह तय हुआ है कि बसे हुए किसानों को पक्का मालिकाना हक दिया जाए, किसानों और मजदूरों के सभी लोन माफ किए जाएं, बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा किसानों को तुरंत दिया जाए, लैंड पूलिंग पॉलिसी तुरंत रद्द की जाए और जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण रोका जाए, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अमेंडमेंट बिल 2025 रद्द किया जाए और स्मार्ट चिप मीटर बंद किए जाएं, इंडिया-US ट्रेड डील एग्रीमेंट रद्द किया जाए, गन्ने के पेंडिंग बिल तुरंत जारी किए जाएं, ड्रग डीलरों पर सख्त कार्रवाई की जाए, दफ्तरों में भ्रष्टाचार रोका जाए और युवाओं को नौकरी दी जाए।

इस मौके पर रणजीत सिंह खचरांवाला, नरिंदरपाल सिंह जटाला, अमनदीप सिंह कचरभान, गुरमेल सिंह फत्तेवाला, गुरबख्श सिंह पंजगराईं, मंगल सिंह सवाईके, केवल सिंह वाहका, अवतार सिंह सबुआना, अवतार सिंह बग्गेवाला, रशपाल सिंह गट्टा बादशाह, साहिब सिंह दिनेके, राजिंदर सिंह फुलरवां, कुलदीप सिंह मत्तर, कंवलदीप सिंह ठट्ठा, गुरमीत सिंह चब्बा, अमरजीत सिंह संतुवाला, मक्खन सिंह वाडा, चमकौर सिंह वारनाला, फुमन सिंह राऊके, लखविंदर सिंह बस्ती नामदेव, आरके जीरा, वरिंदर सिंह कस्सोआना, बचित्तर सिंह दुलेवाला, जमशेर सिंह, गुरदेव सिंह, गुरमीत सिंह ठेकेदार, जगरूप सिंह टिब्बी, प्यारा सिंह घुद्दूवाला, साहिब सिंह तलवंडी, मेजर सिंह गजनी वाला आदि नेताओं ने भी संबोधित किया।  

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