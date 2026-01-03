New Year की शुरूआत के साथ फरीदकोट पुलिस हुई और High-Tech

नववर्ष की शुरूआत के साथ फरीदकोट पुलिस हाईटैक हो गई है।

फरीदकोट (राजन): नववर्ष की शुरूआत के साथ फरीदकोट पुलिस हाईटैक हो गई है। डॉ. प्रज्ञा जैन आई.पी.एस., एस.एस.पी. फरीदकोट की ओर से वर्ष 2025 के दौरान फरीदकोट जिले के सभी थानों व चौकियों की नुहार बदली गई थी। इस पहल के तहत थानों में उचित व पारदर्शी कार्यप्रणाली लाई गई, जिसके साथ जनता को पुलिस से सम्पर्क करने व सेवाएं हासिल करने में काफी आसानी हुई।

नववर्ष की आमद पर उनकी ओर से एक और महत्वपूर्ण पहल करते हुए फरीदकोट पुलिस को और आधुनिक, तकनीकी व डिजीटल बनाने के मजबूत इरादे के साथ सभी थानों व दफ्तरों को बड़ी संख्या में आधुनिक तकनीकी साजो समान मुहैया करवाया गया। इस दौरान जिले के अलग-अलग थानों को 7 लैपटाप, 24 एल.ई.डी. मॉनिटर (27 इंच), 24 सी.पी.यू. (32 जी.बी.), 24 यू.पी.ए. व 35 फिंगर प्रिंट स्कैनर दिए गए।

यह उपकरण सिर्फ तकनीकी समर्था बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि थानों व दफ्तरों में काम करने की गति व कारगुजारी को और उचित बनाने में भी सहायक सिद्ध होंगे। इसके साथ दफ्तर में कार्यों को आसान व तेज बनाने के लिए नई डिजीटल प्रणाली विकसित की जा रही है। इसके साथ ही 18 एम.एफ.पी. प्रिंटर, 14 मोबाइल फोन, 8 क्यू आर बारकोड रीडर, 8 फैड स्लैप स्कैनर, 8 बारकोड प्रिंटर व 7 इनवर्टर सैट भी मुहैया करवाए गए हैं। इस संबंधी एस.एस.पी. फरीदकोट डॉ. प्रज्ञा जैन ने बताया कि माननीय डी.जी.पी. पंजाब गौरव यादव जी की ओर से राज्य भर के पुलिस ढांचे को आधुनिक तकनीक से लैस करने, कामकाज में और पारदर्शिता लाते हुए व जन सेवा को पहल देने संबंधी की गई पहलकदमियों के परिणाम के तहत, निलांबरी जगदले, आई.जी. फरीदकोट रेंज के नेतृत्व में आज जमीनी स्तर पर थानों व दफ्तरों में आधुनिक साजो समान मुहैया करवाया जा रहा है।

उन्होंने समूह अधिकारियों व कर्मचारियों को हिदायत की कि दिए गए आधुनिक साजो समान की सही व जिम्मेदार ढंग से उपयोग यकीनी बनाया जाए, ताकि पब्लिक को समय सिर व भरोसेयोग पुलिस सेवाएं प्रदान की जा सकें। इस मौके पर उनके साथ मनविंदरबीर सिंह एस.पी. (स्थानीय) फरीदकोट, नवीन कुमार डी.एस.पी. (स्थानीय) फरीदकोट, अवतार सिंह डी.एस.पी. इनवेस्टीगेशन फरीदकोट, जगतार सिंह डी.एस.पी. (सी.ए.डब्ल्यू. व सी) फरीदकोट, संजीव कुमार डी.एस.पी. सब-डिवीजन कोटकपूरा, इकबाल सिंह डी.एस.पी. सब-डिवीजन जैतो समेत जिले के समूह थाना प्रमुखों व थानों का स्टाफ उपस्थित रहा।

