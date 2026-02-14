Main Menu

  • घर में सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर राख

Edited By Kalash,Updated: 14 Feb, 2026 02:40 PM

फरीदकोट जिले के बुर्ज मस्ता गांव में सिलेंडर फटने से एक घर में भीषण आग लग गई

फरीदकोट : फरीदकोट जिले के बुर्ज मस्ता गांव में सिलेंडर फटने से एक घर में भीषण आग लग गई, जिससे पूरा मकान और उसमें रखा सारा कीमती सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी भयानक थी कि घर में रखा फर्नीचर, कपड़े और घरेलू सामान कुछ ही देर में खाक हो गया।

बताया जा रहा है कि परिवार ने मेहनत-मजदूरी करके अपनी विवाहित बेटी को देने के लिए जो दहेज का सामान इकट्ठा किया था, वह भी आग की भेंट चढ़ गया। घटना की सूचना मिलते ही इलाके के विधायक गुरदित्त सिंह सेखों मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार का हालचाल जाना। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा देते हुए कहा कि हुए नुकसान की भरपाई के लिए पूरी कोशिश की जाएगी

