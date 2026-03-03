वीरवार को बिजली सप्लाई रहेगी बंद, 10 से शाम 5 बजे तक लगेगा Powercut

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 03 Mar, 2026 07:42 PM
पंजाब के तरनतारन इलाके में बिजली कट लगने की सूचना है। 132 के.वी.ए. सब स्टेशन तरनतारन से चलने वाले 11 के.वी. सिटी 4 तरनतारन फीडर के बंटवारे के कारण 11 के.वी. सिटी 4 फीडर और पुलिस लाइन तरनतारन की बिजली सप्लाई गुरुवार 5 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 5...
तरनतारन (आहलूवालिया): पंजाब के तरनतारन इलाके में बिजली कट लगने की सूचना है। 132 के.वी.ए. सब स्टेशन तरनतारन से चलने वाले 11 के.वी. सिटी 4 तरनतारन फीडर के बंटवारे के कारण 11 के.वी. सिटी 4 फीडर और पुलिस लाइन तरनतारन की बिजली सप्लाई गुरुवार 5 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी।
इन इलाकों से चलने वाले इलाके दीप एवेन्यू, न्यू दीप एवेन्यू, फतेह चक, श्री गुरु तेग बहादुर नगर, अमृतसर रोड, श्री गुरु तेग बहादुर नगर 2 और पुलिस लाइन बंद रहेंगे। यह जानकारी इंजीनियर नरिंदर सिंह सब डिवीजनल ऑफिसर अर्बन पावरकॉम तरनतारन और इंजीनियर गुरभेज सिंह जे.ई. ने दी।