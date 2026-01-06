चिट्टे सहित एक तस्कर काबू, केस दर्ज

Edited By Kalash,Updated: 06 Jan, 2026 02:12 PM
4 ग्राम चिट्टे सहित एक तस्कर को थाना डिवीजन नंबर 5 की पुलिस ने काबू किया है।
लुधियाना (तरुण): 4 ग्राम चिट्टे सहित एक तस्कर को थाना डिवीजन नंबर 5 की पुलिस ने काबू किया है। आरोपी की पहचान गुरप्रीत सिंह उर्फ गोरा निवासी दशमेष नगर के रुप में हुई है। जांच अधिकारी जसविन्द्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने सूचना के आधार पर हककीतपुरा, रेलवे कर्वाटरों के निकट आरोपी को काबू किया है। तलाशी दौरान आरोपी से 4 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है।
प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी चिटटे की तस्करी करता है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट के अधीन केस दर्ज कर लिया है। जिसे अदालत समक्ष पेश कर एक दिन का रिमांड हासिल किया है।
