भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार  DIG भुल्लर को कोर्ट से बड़ी राहत, मिली जमानत

चंडीगढ़। भ्रष्टाचार मामले में निलंबित चल रहे डी.आई.जी. हरचरण सिंह भुल्लर को आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी राहत मिल गई है। चंडीगढ़ की CBI कोर्ट ने सोमवार को भुल्लर को जमानत प्रदान की। इस मामले में भुल्लर पहले ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन अब उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के तहत अस्थायी राहत मिल गई है।

कोर्ट ने भुल्लर को जमानत देने का मुख्य कारण यह बताया कि सीबीआई 60 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर चार्जशीट दाखिल करने में नाकाम रही। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जमानत एक कानूनी अधिकार के रूप में भुल्लर को दी जा रही है और इस फैसले का अर्थ यह नहीं कि आरोप गलत साबित हो गए हैं, बल्कि यह प्रक्रिया में हुई देरी के कारण न्यायिक राहत है।

सूत्रों के अनुसार, डी.आई.जी. भुल्लर फिलहाल अन्य केस के तहत अभी भी जेल में ही रहेंगे। जमानत मिलने के बावजूद डी.आई.जी. हरचरण सिंह भुल्लर की जेल से रिहाई नहीं हो पाएगी। जबरन वसूली मामले में उनकी जमानत याचिका पहले ही खारिज की जा चुकी है। इस मामले में भुल्लर ने अभी कोर्ट में जमानत के लिए याचिका नहीं लगाई है। बता दें कि भुल्लर को अपने पद का दुरुपयोग कर रिश्वतखोरी के आरोपों के तहत करोड़ों रुपए व ज्वैलरी के साथ गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद सी.बी.आई. ने 29 अक्तूबर को रिश्वत मामले से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के आरोप में भुल्लर के खिलाफ केस दर्ज किया था। उस समय भुल्लर पहले ही रिश्वत मामले में न्यायिक हिरासत में थे।