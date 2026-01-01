Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पंजाब के मशहूर Toll Plaza के पास मिला बाउंसर का शव, मौके पर पुलिस

पंजाब के मशहूर Toll Plaza के पास मिला बाउंसर का शव, मौके पर पुलिस

Edited By Vatika,Updated: 01 Jan, 2026 03:43 PM

dead body found from toll plaza

साल 2026 की शुरुआत के साथ ही समराला के घुलाल टोल प्लाजा के

समराला (बिपन): साल 2026 की शुरुआत के साथ ही समराला के घुलाल टोल प्लाजा के पास एक बाउंसर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 29 वर्षीय कमलप्रीत सिंह के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कमलप्रीत की मौत सड़क हादसे में हुई बताई जा रही है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए एएसआई सुखविंदर सिंह ने बताया कि आज सुबह उन्हें सूचना मिली थी कि घुलाल टोल प्लाजा के पास एक अज्ञात युवक का शव पड़ा है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। तलाशी के दौरान जेब से मिले दस्तावेजों से मृतक की पहचान 29 वर्षीय कमलप्रीत सिंह के रूप में हुई, जो पेशे से बाउंसर था और लुधियाना का रहने वाला था। पुलिस ने शव को आगे की कार्रवाई के लिए समराला के सिविल अस्पताल में रखवा दिया है। मामले की जांच जारी है।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!