पुलिस के हाथ लगी सफलता, सीमा पार से संचालित तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़

अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने नशा और हथियार तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सीमा पार से संचालित एक तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है।

पंजाब डेस्क : अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने नशा और हथियार तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सीमा पार से संचालित एक तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इसे लेकर जानकारी देते हुए पंजाबी के डी.जी.पी. गौरव यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने बताया कि बॉर्डर पार से ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग करने वाले एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1.5 किलो हेरोइन, दो आधुनिक पिस्तौल (एक 9 एमएम और एक .30 बोर), 34 जिंदा कारतूस और करीब 1.98 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान आधारित तस्करों और विदेशी हैंडलरों के संपर्क में थे। उनके निर्देशों पर हेरोइन और अवैध हथियारों की खेपें हासिल कर पंजाब के अलग-अलग इलाकों में सप्लाई की जा रही थीं। इस संबंध में अमृतसर के सिविल लाइंस थाना में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े आगे और पीछे के लिंक खंगालने में जुटी हुई है। उन्होंने ने स्पष्ट किया है कि संगठित अपराध और तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा, ताकि राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखी जा सके।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here