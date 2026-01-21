Main Menu

  • अमृतसर में NRI महिला की ह'त्या का मामला सुलझा, 3 दिन के पुलिस रिमांड पर आरोपी पति

Edited By Urmila,Updated: 21 Jan, 2026 12:17 PM

the case of the murder of an nri woman in amritsar has been solved

हाल ही में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आई एक एनआरआई महिला प्रभजोत कौर की होटल के कमरे में लाश मिली थी।

अमृतसर (आर. गिल): हाल ही में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आई एक एनआरआई महिला प्रभजोत कौर की होटल के कमरे में लाश मिली थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति मंदीप सिंह ढिल्लों को राजस्थान के श्रीगंगानगर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।

घटना की शुरुआत तब हुई जब प्रभजोत कौर, जो गुरदासपुर जिले के वड़ैच गांव की मूल निवासी थीं, अपने पति और सात महीने के बेटे के साथ करीब एक सप्ताह पहले भारत आई थीं। परिवार के अनुसार, पति ने उन्हें घुमाने के बहाने अमृतसर के कोर्ट रोड स्थित होटल में ले जाया। रात में किसी बात पर विवाद हुआ और पति ने किरच (तीक्ष्ण हथियार) से उसके पेट, गर्दन और शरीर के कई हिस्सों पर वार कर हत्या कर दी। लाश बिस्तर के नीचे पड़ी मिली।

मृतका के परिजनों, खासकर भाई और पिता ने आरोप लगाया कि आरोपी पति लंबे समय से उनकी चरित्र पर शक करता था, जिसके चलते बार-बार झगड़े होते थे। हत्या के बाद पति फरार हो गया था, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई से उसे राजस्थान से पकड़ लिया गया।

पुलिस जांच में सामने आया कि दंपति के बीच घरेलू विवाद आम थे। आरोपी पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है और पूछताछ जारी है। इस घटना ने इलाके में भय और आक्रोश फैला दिया है, खासकर एनआरआई परिवारों में। प्रभजोत कौर एक निर्दोष मां थीं और उनका छोटा बेटा अब परिवार की गोद में है।

