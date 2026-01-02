Main Menu

कांग्रेस पार्षद ने पार्टी को कहा अलविदा, साथियों संग AAP में हुए शामिल

Edited By Sunita sarangal,Updated: 02 Jan, 2026 05:18 PM

congress councilor has said goodbye to the party

इस मौके अलग-अलग पार्टियां छोड़कर ‘आप’ में शामिल हुए करीब 50 लोगों को सम्मानित किया।

बधनीकलां(मनोज): ‘आप’ को उस समय और मजबूती मिली जब नगर पंचायत बधनी कलां के वार्ड नंबर 12 से मौजूदा कांग्रेस पार्षद अंग्रेज सिंह गौरी मान अपने साथियों सहित कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर ‘आप’ पार्टी में शामिल हो गए।

इस मौके अलग-अलग पार्टियां छोड़कर ‘आप’ में शामिल हुए करीब 50 लोगों को विधायक मनजीत सिंह बिलासपुर, जिला अध्यक्ष बरिंदर कुमार शर्मा, नगर पंचायत अध्यक्ष जगजीत सिंह दीशा, अमनदीप सिंह सिद्धू नंबरदार ने सम्मानित किया। इस समय पार्षद अंग्रेज सिंह गौरी मान ने कहा कि उन्होंने ‘आप’ की लोगों के हक की नीतियों को देखते हुए इस पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है।

