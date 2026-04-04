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Amritsar में चप्पे-चप्पे पर कमांडो के जवानों सहित पुलिस का पहरा, सेंसिटिव इलाकों में चेकिंग

Edited By Kamini,Updated: 04 Apr, 2026 06:19 PM

checking in sensitive areas of amritsar

जिला पुलिस एक्शन मोड़ में है। शहर के अलग-अलग सेंसिटिव इलाकों में पेट्रोलिंग की और लोगों की सुरक्षा पक्का करने के लिए शहर के अंदरूनी और बाहरी इलाकों में खास नाकाबंदी की।

अमृतसर (रमन, विक्रम): जिला पुलिस एक्शन मोड़ में है। गुरप्रीत सिंह भुल्लर (IPS) पुलिस कमिश्नर अमृतसर के निर्देशों पर, कमिश्नरेट पुलिस, अमृतसर ने शहर के अलग-अलग सेंसिटिव इलाकों में पेट्रोलिंग की और लोगों की सुरक्षा पक्का करने के लिए शहर के अंदरूनी और बाहरी इलाकों में खास नाकाबंदी की। 

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आज शनिवार (4 अप्रैल) को लोकल पुलिस और SOG (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) के कमांडो के जवानों ने शहर के अलग-अलग इलाकों में पेट्रोलिंग की और गाड़ियों की चेकिंग की। इस दौरान पुलिस टीम ने बिना वजह घूम रहे लोगों से गहराई से पूछताछ भी की। इसके अलावा, मॉल और पार्किंग की जगहों की भी चेकिंग अभियान चलाया गया और जांच की गई।

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इस दौरान पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर उनके इलाके में कोई गैर-कानूनी गतिविधि या संदिग्ध व्यक्ति दिखे, तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस के साथ शेयर करें और जानकारी देने वाले का नाम पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। कमिश्नरेट पुलिस, अमृतसर लोगों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे ड्यूटी पर है।

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