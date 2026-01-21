छोटे भाई की हत्या कर माता-पिता के पास पहुंचा बड़ा बेटा, पूरा मामला कर देगा हैरान

नाभा ब्लॉक के जस्सोमाजरा में गत रात बड़े भाई द्वारा छोटे भाई की बेरहमी से हत्या कर दी गई।

नाभा (राहुल): नाभा ब्लॉक के जस्सोमाजरा में गत रात बड़े भाई द्वारा छोटे भाई की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बड़ा भाई शराब पीने का आदी था और अक्सर लड़ाई-झगड़ा करता रहता था। छोटा भाई मृतक संदीप कुमार उर्फ ​​दीपू अपने भाई के घर गया हुआ था चो भाई द्वारा किसी बात को लेकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस घटना के पीछे के कारणों की जांच कर रही है। इस घटना के बाद माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है क्योंकि उनका छोटा बेटा संदीप कुमार ही उनका इकलौता सहारा था। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है।

इस मौके पर मृतक संदीप कुमार की मां दर्शना देवी और पिता बलविंदर सिंह ने कहा कि उनका छोटा बेटा अपने बड़े भाई के घर गया था और वह उसका इंतजार कर रहे थे, तभी उनका बड़ा बेटा नंगे पैर दौड़ता हुआ आया कि किसी ने संदीप को मार दिया है और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर कोई उसे कैसे मार सकता है। बाद में पता चला कि उनके बड़े बेटे ने ही उसे मारा है। वह शराब पीने का आदी था और लड़ाई-झगड़ा करता था।

इस मौके पर गांव जस्सोमाजरा के सरपंच ने कहा कि यह जो घटना हुई है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह हत्या क्यों हुई है और किसने की है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इस मौके पर भादसों थाने के SHO गुरनाम सिंह ने कहा कि यह घटना कल रात की है और हम माता-पिता के बयानों के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं।

