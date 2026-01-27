दोस्तों द्वारा बेरहमी से मारे गए लड़के की हत्या के मामले में नया मोड़

Edited By Kalash,Updated: 27 Jan, 2026 05:58 PM
खमाणों इलाके में 12वीं कक्षा के एक छात्र की उसके ही दोस्तों द्वारा हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है।
फतेहगढ़ साहिब: खमाणों इलाके में 12वीं कक्षा के एक छात्र की उसके ही दोस्तों द्वारा हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मृतक मनविंदर सिंह एक निजी स्कूल में पढ़ता था और किसी छोटी बात को लेकर हुए विवाद के बाद उसके दोस्तों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
डीएसपी खमाणों गुरमीत सिंह ने बताया कि मृतक के परिवार के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। दोनों आरोपी फिलहाल मोहाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां से उन्हें हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि मनविंदर सिंह अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले की जांच जारी है।
