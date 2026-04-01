Punjab में BJP नेता निशाने पर—कहा- 'मेरी गतिविधियों पर रखी जा रही नजर' संदिग्ध कार ने किया पीछा

राष्ट्रीय भाजपा नेता एवं अधिवक्ता सुखमिंदरपाल सिंह ग्रेवाल भुखड़ी कलां ने कहा कि उन्होंने अपने गांव भुखड़ी कलां स्थित निवास के पास हुई संदिग्ध निगरानी की घटना के संबंध में पंजाब के पुलिस महानिदेशक तथा पुलिस आयुक्त लुधियाना को एक प्रतिनिधित्व सौंपकर...

लुधियाना : राष्ट्रीय भाजपा नेता एवं अधिवक्ता सुखमिंदरपाल सिंह ग्रेवाल भुखड़ी कलां ने कहा कि उन्होंने अपने गांव भुखड़ी कलां स्थित निवास के पास हुई संदिग्ध निगरानी की घटना के संबंध में पंजाब के पुलिस महानिदेशक तथा पुलिस आयुक्त लुधियाना को एक प्रतिनिधित्व सौंपकर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच कराने और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है।

ग्रेवाल ने अपने सोशल मीडिया मंच X (ट्विटर) पर लिखा कि पिछले कई वर्षों से वह अपने इस मंच के माध्यम से तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्रों, मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भारत विरोधी प्रचार नेटवर्क, अलगाववादी तत्वों और उग्रवादी संगठनों के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे हैं, जो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को कमजोर करने का प्रयास करते हैं।

उन्होंने कहा कि अपने स्पष्ट राष्ट्रवादी रुख और ऐसे भारत विरोधी तत्वों को लगातार उजागर करने के कारण उन्हें कई बार धमकियां, डराने की कोशिशें और अपमानजनक संदेशों का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद उन्होंने ईमानदारी, सच्चाई और समर्पण के साथ राष्ट्रीय एकता और जनसेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को हमेशा कायम रखा है।

ग्रेवाल ने बताया कि 27 मार्च 2026 की शाम को जब वह पार्टी की जिम्मेदारियां पूरी करके अपने गांव स्थित निवास की ओर लौट रहे थे, तभी हथियारों से लैस संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा सवार एक टोयोटा इनोवा कार, जिसका पंजीकरण नंबर CH 01 AD 6591 बताया गया है, उनकी गाड़ी का काफी दूरी तक पीछा करती रही। उन्होंने कहा कि जब वह अपने सुरक्षा गनमैन के साथ घर के गेट के पास वाहन से उतरे तो उक्त वाहन अचानक पीछे मुड़ा और तेज गति से वहां से भाग गया, जिससे गंभीर संदेह उत्पन्न हुआ।

उन्होंने कहा कि इसके बाद वही संदिग्ध वाहन दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ गांव भुखड़ी कलां की ओर जाने वाली सड़क पर बार-बार घूमता हुआ दिखाई दिया, जिससे यह आशंका और भी बढ़ गई है कि कुछ अज्ञात लोग उनके निवास और गतिविधियों पर निगरानी रखने की कोशिश कर रहे हैं।

ग्रेवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लगभग पैंतीस वर्षों के उनके लंबे सार्वजनिक जीवन तथा पूर्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनकी जिम्मेदारियों को देखते हुए उनकी सुरक्षा को लेकर पहले से ही खतरे की आशंका बनी रहती है। हाल ही में चंडीगढ़ के बाहर भाजपा कार्यालय के पास हुई विस्फोट की घटना जैसे घटनाक्रमों के मद्देनजर यह मामला और भी गंभीर हो जाता है।

उन्होंने कहा कि उन्हें पंजाब पुलिस की पेशेवर क्षमता, समर्पण और ईमानदारी पर पूरा विश्वास है और उन्होंने अधिकारियों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया है कि इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, संदिग्ध वाहन का पता लगाया जाए, आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए, संबंधित व्यक्तियों की पहचान की जाए तथा गांव भुखड़ी कलां और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा और नियमित पुलिस गश्त को मजबूत किया जाए।

ग्रेवाल ने कहा कि उनका जीवन हमेशा राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहा है और वह आतंकवाद, अलगाववाद और भारत विरोधी प्रचार के खिलाफ निर्भीक होकर अपनी आवाज उठाते रहेंगे तथा भारत की एकता, संप्रभुता और गरिमा की रक्षा के लिए दृढ़ता से खड़े रहेंगे।