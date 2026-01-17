टांडा में बलविंदर हत्याकांड में नया मोड़! इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल ली जिम्मेदारी

गांव मियानी में बीती शाम दुकानदार आप नेता बलविंदर सिंह सतकरतार के हत्यारों तक पहुंचने और इस घटना के पीछे की साजिश का पता लगाने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार कोशिशें कर रहा है।

टांडा उड़मुड़ (पंडित): गांव मियानी में बीती शाम दुकानदार आप नेता बलविंदर सिंह सतकरतार के हत्यारों तक पहुंचने और इस घटना के पीछे की साजिश का पता लगाने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार कोशिशें कर रहा है। पुलिस ने मोटरसाइकिल पर सवार उन 3 शूटरों का भी पता लगाने लिए उनके रूट पर दबिश दी जा रही है जो घटना को अंजाम देने के बाद श्री हरगोबिंदपुर रोड की तरफ भाग गए थे।

हालांकि, हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए अलग-अलग थ्योरी पर काम कर रही पुलिस ने अभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं किया है। इसी बीच सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम अकाऊंट पर खुद को गैंगस्टर बताने वाले 2 लोगों की इस हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए एक पोस्ट सामने आई है। इसके बारे में डी. एस.पी. टांडा दविंदर सिंह बाजवा ने कहा कि यह पोस्ट उनके ध्यान में आई है। हो सकता है कि यह जांच के दौरान ध्यान भटकाने के लिए हो। हालांकि, पुलिस इसकी भी जांच कर रही है।

उन्होंने कहा कि सी.सी.टी.वी. फुटेज में 3 शूटर दिखे हैं और पुलिस लगातार उनकी पहचान करने और उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। एस.एस.पी. होशियारपुर संदीप कुमार मलिक के निर्देशों पर टांडा पुलिस और सी.आई.ए.की अलग-अलग टीमें अलग-अलग थ्योरी और जांच कर रही हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल फिरौती के बारे में कुछ भी सामने नहीं आया है।

उन्होंने कहा कि बलविंदर सिंह और उसके रिश्तेदार के बीच झगड़े के एंगल को भी जांच के दायरे में लाया गया है। उन्होंने कहा कि हत्यारे जल्द ही पकड़े जाएंगे। घटना के दौरान गोली लगने से घायल हुए लखविंदर सिंह के बयान के आधार पर पुलिस ने उसे और बलविंदर सिंह को गोली मारने वाले 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बलविंदर सिंह का पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार उनके बेटे हरजोत सिंह के कनाडा से लौटने के बाद किया जाएगा।

