‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान के तहत कार्रवाई, भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद

मानसा (संदीप मित्तल): मानसा पुलिस द्वारा ‘नशों के खिलाफ युद्ध’ अभियान के तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों में व्यापक कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नशीले पदार्थ और अवैध शराब बरामद की गई है। पुलिस ने अलग-अलग मामलों में 12 ग्राम हेरोइन, 89 नशीली गोलियां, 120 सिग्नेचर कैप्सूल, हरियाणा ठेका शराब की 72 बोतलें, एक मोटरसाइकिल तथा 40 लीटर लाहन बरामद करने में सफलता हासिल की है।

जिला पुलिस प्रमुख भागीरथ सिंह मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना जोड़कियां की पुलिस टीम ने गश्त के दौरान गुरप्रीत सिंह पुत्र अवतार सिंह निवासी जोड़कियां का डोप टेस्ट करवाया, जो पॉजिटिव पाया गया। इस संबंध में थाना जोड़कियां में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

थाना झुनीर की पुलिस टीम ने गश्त के दौरान गुरदीप सिंह पुत्र बारू सिंह निवासी दानेवाला और काका सिंह पुत्र सोहन सिंह निवासी ख्याली चहेलावाली से हरियाणा ठेका शराब की 72 बोतलें और एक मोटरसाइकिल बरामद की। आरोपियों के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। थाना सिटी-2 मानसा की पुलिस टीम ने लाली सिंह, वंश कुमार, करण और सहिबर को गश्त के दौरान डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।

थाना सदर मानसा की पुलिस टीम ने गुलजार सिंह पुत्र शैलू सिंह निवासी दूलोवाला से 6 ग्राम हेरोइन बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया। इसी तरह थाना सदर बुढलाडा की पुलिस टीम ने सतनाम सिंह पुत्र जगसीर सिंह निवासी कनकवाला चहेलां से 20 नशीली गोलियां बरामद कीं। थाना बरेटा की पुलिस टीम ने जगसीर सिंह पुत्र जीत सिंह निवासी खुडाल कलां से 120 सिग्नेचर कैप्सूल बरामद कर बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया।

थाना जोगा की पुलिस टीम ने बिंदर सिंह पुत्र दर्शन सिंह निवासी रड़ से 40 लीटर लाहन बरामद कर एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इसके अलावा परमजीत सिंह पुत्र बलवीर सिंह निवासी उभा से 40 नशीली गोलियां बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया।

थाना सरदूलगढ़ की पुलिस टीम ने जगतार सिंह पुत्र भूरा सिंह निवासी सरदूलगढ़ और परमजीत सिंह पुत्र रामशेवर सिंह निवासी लोहगढ़ से 29 नशीली गोलियां बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।

वहीं थाना सिटी-1 मानसा में सीआईए स्टाफ की पुलिस टीम ने समदीप सिंह पुत्र मक्कण सिंह निवासी लहरी हाल सीगों (बठिंडा) और इमरान खान पुत्र सलमी खान निवासी बाजेवाला से 6 ग्राम हेरोइन बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नशे के खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।

