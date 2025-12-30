लुधियाना में कार सवार चोरों की बड़ी प्लानिंग फेल, CCTV फुटेज हुआ वायरल

Main Menu

लुधियाना  (तरुण): शहरी इलाके में चोरी की वारदातें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। वहीं चोरों का स्टैंडर्ड भी हाई होता जा रहा है। कड़ाके की ठंड के बीच चोर वारदात को अंजाम देने के लिए कार से पहुंचे, जिन्होंने पहले तो 3 दुकानों के शटर उखाड़े परंतु इतनी मेहनत करने के बावजूद चोरों को खाली हाथ लौटना पड़ा। 

सूचना मिलने के बाद थाना डिवीजन नंबर 3 की पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं कार से चोरी करने पहुंचे चोरों की वीडियो भी तेजी से वायरल हो रही है। जानकारी के अनुसार मंगलवार तड़के 3 चोर सर्कुलर रोड़ स्थित 3 दुकानों के शटर उखाड़ देते है। चोर दुकानों के भीतर जाकर गल्ला संभालते हैं, परंतु उन्हें कुछ नहीं मिलता।  एक दुकान के गल्ले को लॉक लगा हुआ था। चोर उसे तोड़ व खोल नहीं सके। चोर गल्ले को अपने साथ ले गए। 

खन्ना क्लॉथ हाऊस के मालिक ने बताया कि गल्ले में सिर्फ दुकान से संबिधत ग्राहकों की पर्चियां थी। वे दुकान के गल्ले में कैश नहीं रखते हैं। वह रोजाना रात को दुकान बंद करने के बाद गल्ले में से कैश निकाल कर घर ले जाते हैं। वहीं मनमोहन क्लॉथ हाऊस ओर सुनील क्लॉथ हाऊस के मालिक का कहना है कि महानगर में चोरी व छीना झपटी व बढ़ते क्राइम की वारदातों के एहतियात के तौर पर उन्होंने दुकान में कैश रखना बंद कर दिया है। वे रोजाना दुकान बंद करते वक्त कैश साथ में घर ले जाते हैं, जिस कारण उनका भी माली नुकसान होने से टल गया।

इस सबंधित थाना डिवीजन नंबर 3 प्रभारी जगदीप सिंह से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि अज्ञात चोरों ने शटर उखाड़ कर चोरी का प्रयास किया है। सीसीटीवी फुटेज में चोरों की संख्या 3 हैं। चोर कार से वारदात को अंजाम देने आए थे परंतु चोरों को खाली हाथ लौटना पड़ा। दुकानदारों ने पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने अज्ञात कार सवार चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरु कर दी है। जल्द ही चोरों को काबू कर लिया जायेगा।

