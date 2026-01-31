Ludhiana के कारोबारी को Gangster की धमकी, मांगी 2 करोड़ की फिरौती

: पंजाब में फिरौती और धमकी भरे कॉल का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।

लुधियाना(राज): ताजा मामला लुधियाना के थाना सदर के अंतर्गत आने वाले इलाके गुरु नानक कॉलोनी का सामने आया है। जिसने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है। हालांकि, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



जानकारी के मुताबिक धमकी कारोबारी जगजीत सिंह को मिली है। पीड़ित जगजीत सिंह ने पुलिस को बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे विदेशी नबर से कॉल किया, जोकि खुद को गैंगस्टर डॉनी बल गैंग का बता रहा था और उससे 2 करोड़ रुपये की भारी-भरकम फिरौती की मांग की है। फिरौती न देने की सूरत में अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई है। पुलिस तकनीकी विशेषज्ञों और कॉल डिटेल्स की मदद से आरोपी की लोकेशन और पहचान पुख्ता करने में जुटी है।