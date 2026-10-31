आ रही है सर्दी, क्या आप हैं तैयार? बदलते मौसम में सेहत और खानपान का रखें खास ध्यान

मौसम ने धीरे-धीरे करवट लेनी शुरू कर दी है। सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक

जालंधर (विमल राय): मौसम ने धीरे-धीरे करवट लेनी शुरू कर दी है। सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक महसूस होने लगी है, जो सर्दियों के आगमन का संकेत दे रही है। ऐसे में जहां लोग गर्म कपड़ों की तैयारी में जुटने लगे हैं, वहीं बदलते मौसम के साथ अपनी सेहत और दिनचर्या का ध्यान रखना भी जरूरी हो गया है।

मौसम में बदलाव के कारण सर्दी-जुकाम, खांसी और सांस संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को इस दौरान अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है। ऐसे में ठंड से बचाव के लिए उचित कपड़े पहनने के साथ-साथ खानपान और स्वास्थ्य संबंधी आदतों में भी बदलाव करना चाहिए। सर्दियों के मौसम में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक भोजन बेहद जरूरी है। अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, मेवे और अन्य पौष्टिक चीजें शामिल करें। ठंड के दिनों में प्यास कम लगती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शरीर को पानी की जरूरत नहीं होती। इसलिए नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें।

इसके अलावा रोजाना हल्का व्यायाम, योग और सुबह की हल्की धूप लेना भी फायदेमंद हो सकता है। नियमित शारीरिक गतिविधियां शरीर को सक्रिय रखने में मदद करती हैं। साथ ही पर्याप्त नींद लेना और साफ-सफाई का ध्यान रखना भी जरूरी है। सर्दियों का मौसम अपने साथ स्वादिष्ट खानपान और त्योहारों की खुशियां लेकर आता है। ऐसे में जरूरी है कि मौसम का आनंद लेने के साथ अपनी सेहत को भी प्राथमिकता दी जाए। इस बार सर्दियों का स्वागत सिर्फ गर्म कपड़ों के साथ नहीं, बल्कि बेहतर खानपान, स्वस्थ दिनचर्या और जरूरी सावधानियों के साथ करें।

