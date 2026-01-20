Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • गुरु नगरी में बढ़ी ठिठुरन, हवा में नमी बन रही है बीमारियों का कारण

गुरु नगरी में बढ़ी ठिठुरन, हवा में नमी बन रही है बीमारियों का कारण

Edited By Kalash,Updated: 20 Jan, 2026 10:56 AM

winter humidity in the air is causing illnesses

गुरु की नगरी में ठिठुरन बढ़ने का क्रम जारी है और ये निरंतर बढ़ रही है।

अमृतसर (जशन, रमन): गुरु की नगरी में ठिठुरन बढ़ने का क्रम जारी है और ये निरंतर बढ़ रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में थोड़ी धूप खिलने के साथ-साथ बादल भी छाए रहने के संकेत दिए है। जानकारी के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में काफी बर्फ पड़ने के कारण ही पंजाब में अचनचेत ठंड बढ़ी है। ठंड की वजह से बच्चे भी आजकल घरों के बाहर कम ही खेलते नजर आ रहे हैं। इन दिनों जमकर पंतगबाजी होती थी, परंतु वर्तमान में सर्द मौसम व हवा में नमी के कारण इतनी पतंगबाजी नहीं हुई, जितनी की अमूमन इन दिनों में होती थी।

सड़कों, शहरों व गांवों में दिक्कतें पैदा कर रही है धुंध

गांवों में तो सर्दी अपना और ज्यादा रंग दिखा रही है। तड़के काफी मात्रा में धुंध का प्रकोप भी रहता है, जो सुबह 10-11 बजे के बाद तक रहता है। इसके अलावा तड़के सुबह अब धुंध की चादर अब पूरे शहर को अपने में लपेट लेती है, जिसके कारण लोगों खासकर वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दो पहिया वाहन चालक धुंध के कारण काफी आहत है। धुंध ने काफी तौर से जन-जीवन को प्रभावित कर दिया है।

सूरज ढलते ही फिर बढ़ती है ठिठुरन

विगत दो दिनों से सूर्य देव के दर्शन तो जरूर हुए है, परंतु सूरज ढलते ही फिर से ठिठुरन सभी को अपने आगोश में ले लेती है और लोगों अब घरों में दूबकने को मजबूर हो चुके है। वहीं दूसरी ओर गुरू की नगरी में सोमवार को दिन में कुछ देर धूप तो निकलती दिखी, परंतु ठंड में इतना असर नहीं दिखा।

बुजुर्गों ने घर से निकलना किया बंद

कड़ाके की ठंड में दिल के मरीजों की दिक्कतें बढ़ने लगती हैं, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत, दिल की धड़कन तेज होना, नींद न आना, बेचैनी, ब्लड प्रेशर की समस्या होने लगती है। हृदय रोग के मरीजों को ठंड के मौसम में कम से कम बाहर निकलना चाहिए क्योंकि सर्दियों में दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है।

और ये भी पढ़े

लोगों ने ठंड से बचने के लिए हीटरों व गर्म कपड़ों का लिया सहारा

लोगों ने ठंड से बचने के लिए हीटरों व काफी गर्म कपडों का सहारा पूरी तरह से ले लिया है। वहीं शाम पड़ते ही कई क्षेत्रों में काफी संख्या में आम लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव सेकते नज़र आए। हांडकंपाती ठंड ने गर्म कपड़ों की मार्किटों को भी गर्म कर दिया है, यानि गर्म कपड़ों के व्यापार में काफी तेजी आई है।

हवा में बढ़ी नमी बनेगी बीमारियों का कारण

पहाड़ों के ऊपरी इलाकों में जैसे ही बर्फबारी हुई है, वैसे ही उक्त हवा का रूख पंजाब की ओर हुआ है। इससे पंजाब भर के जिलों में हवा में ठंडी व नमी का मात्रा में भी बढ़ौत्तरी हुई है। इससे एक तो शीत लहर चल रही है, वहीं दूसरी ओर हवा से नमी बढ़ने के कई प्रकार की बीमारियों के फैलने का भय लोगों को सता रहा है। ठंड के कारण कम इम्यूनिटी वाले इसका सबसे पहले शिकार हो रहे है। इसी नमी के कारण ही आजकल लोगों के बीच जुकाम व गला खराब होने के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!