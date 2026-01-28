Main Menu

युवक का विदेश जाने का सपना चकनाचूर, ट्रैवल एजेंट पति-पत्नी ने ठगे लाखों

28 Jan, 2026

travel agent couple defrauded people of millions

विदेश भेज कर अच्छी नौकरी और रहने का प्रबंध करने का झांसा देकर युवक से 17.80 लाख रुपए की ठगी करने वाले न्यू ग्रीन माडल टाऊन के ट्रैवल एजेंट पति पत्नी खिलाफ साईबर क्राईम सेल ने केस दर्ज किया है।

जालंधर (वरुण): विदेश भेज कर अच्छी नौकरी और रहने का प्रबंध करने का झांसा देकर युवक से 17.80 लाख रुपए की ठगी करने वाले न्यू ग्रीन माडल टाऊन के ट्रैवल एजेंट पति पत्नी खिलाफ साईबर क्राईम सेल ने केस दर्ज किया है। नामजद हुए पति पत्नी की अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है लेकिन पुलिस उनकी तलाश में लगातार रेड कर रही है।

जानकारी के अनुसार मनजिंदर सिंह पुत्र जीत सिंह निवासी सैनिक विहार ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसने अपने भतीजे साहिल को विदेश भेजने के लिए न्यू ग्रीन माडल टाऊन के रहने वाले तथा कथित एजैंट प्रदीप सिंह पुत्र मोहिंदर सिंह और उसकी पत्नी कमलजीत कौर के साथ संपर्क किया था। दोनों ने साहिल को विदेश भेजने के बाद उसे अच्छी नौकरी दिलाने और रहने का प्रबंध करने का भी भरोसा दिया था। आरोप है कि दोनों की बातों में आकर मनजिंदर सिंह ने प्रदीप और कमलजीत कौर को 17 लाख 80 हजार रुपए, पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज दे दिए।

पीड़ित ने कहा कि पैसे देने के बाद एजैंटों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया तो उसने दोबारा से उनके साथ संपर्क किया लेकिन वह टालमटोल करते रहे। काफी समय बीत जाने के बाद जब उसने प्रदीप व उसकी पत्नी के साथ संपर्क करना चाहा तो उन्होंने फोन उठाने बंद कर दिए जबकि दफ्तर भी नहीं मिलते थे।

मनजिंदर ने कहा कि बाद में दोनों ने उनका काम करने से मना कर दिया और पैसे भी न देने की धमकी दी। आखिरकार मनजिंदर सिंह ने पुलिस को शिकायत दी तो पुलिस ने जांच के बाद प्रदीप सिंह व उसकी पत्नी कमलजीत कौर के खिलाफ अलग-अलग धाराओं अधीन केस दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

