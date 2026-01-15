VVIP मूवमेंट से अमृतसर में जाम, एंबुलेंस भी फंसी

अमृतसर में VVIP मूवमेंट ने आम लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है।

अमृतसर (दलजीत शर्मा): अमृतसर में VVIP मूवमेंट ने आम लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। VVIP मूवमेंट की वजह से शहर में ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गया, जिसकी वजह से मजीठा रोड बाईपास पर करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया।

जाम की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं और ऑफिस, स्कूल और दूसरे जरूरी काम से निकले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई गाड़ी वाले घंटों तक जाम में फंसे रहे। सबसे गंभीर स्थिति तब पैदा हुई जब गुरु नानक देव हॉस्पिटल जा रही एंबुलेंस वैन भी इस जाम में फंस गईं। इमरजेंसी में आए मरीजों को समय पर इलाज मिलने में देरी की आशंका ने लोगों को और भी परेशान कर दिया।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here