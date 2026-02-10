पंजाब में बिजली बिलों को लेकर पड़ गया पंगा! मुफ्त बिजली लेने वाले खतपकारों की थमी सांसें, पढ़ें वजह

पावरकॉम की तरफ से पिछले 2 से 3 महीने से बिजली बिल जारी न करने की वजह से मानसा समेत पूरे पंजाब में खपतकार को काफी परेशानी हो रही है।

मानसा (जस्सल) : पावरकॉम की तरफ से पिछले 2 से 3 महीने से बिजली बिल जारी न करने की वजह से मानसा समेत पूरे पंजाब में खपतकार को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि पंजाब सरकार 300 यूनिट तक फ्री बिजली की सुविधा दे रही है, इसके बावजूद लोग अपने बिजली बिलों को लेकर परेशान हैं। यह स्थिति खासकर उन घरों और कमर्शियल जगहों के लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है जहां बिजली की खपत ज्यादा है। खपतकारों का कहना है कि समय पर बिजली बिल न मिलने की वजह से वे अपनी खपत का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं।

कई लोग सरकारी हिदायतों के मुताबिक 2 महीने तक बिजली बचाकर 300 यूनिट की लिमिट में रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर तीसरे महीने किसी वजह से खपत बढ़ जाती है तो उन्हें 3 महीने की कुल रीडिंग के आधार पर पूरा बिल देना पड़ सकता है। इससे वे फ्री बिजली की सुविधा से भी वंचित रह सकते हैं, जो उनके लिए बड़ा नुकसान है। शहर के कई व्यापारियों और दुकानदारों ने बताया कि कमर्शियल जगहों पर पहले से ही बिजली की खपत ज्यादा है। अगर बिल समय पर नहीं आते और बिल एक साथ आ जाते हैं, तो एक साथ बड़ी रकम देना मुश्किल हो जाता है। कुछ व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया कि बिल देर से आने पर पेनल्टी या सरचार्ज लगने का खतरा रहता है, जिसकी जिम्मेदारी उपभोक्ताओं पर ही थोपी जाती है।

क्या कहते हैं पावरकॉम अधिकारी

जब इस बारे में पावरकॉम अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, तो वे खुलकर कुछ भी कहने से परहेज करते रहे। हालांकि, कुछ अधिकारियों ने अनऑफिशियली माना कि यह समस्या सिर्फ मानसा जिले में ही नहीं, बल्कि पूरे पंजाब में है। उन्होंने कहा कि सिस्टम में तकनीकी खराबी और हाल ही में कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बिलिंग प्रोसेस पर असर पड़ा है। इस कारण बिजली बिल जारी करने में देरी हो रही है। उपभोक्ताओं का यह भी कहना है कि अगर बिजली की रीडिंग समय पर नहीं हुई, तो उन्हें भविष्य में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

कई लोगों को डर है कि जब कई महीनों की रीडिंग एक साथ की जाएगी, तो बिल अचानक बहुत बड़ी रकम का आ सकता है। इससे घर का बजट बिगड़ सकता है। यह स्थिति गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लिए और भी परेशानी वाली साबित हो सकती है। कुछ खपतकारों ने यह भी मांग की है कि अगर पावरकॉम की तरफ से बिल देर से जारी किए जाते हैं, तो खपतकारों पर कोई पेनल्टी या सरचार्ज न लगाया जाए और फ्री बिजली की सुविधा जारी रखी जाए। उनका कहना है कि जब गलती डिपार्टमेंट की है, तो इसका नुकसान आम लोगों को क्यों उठाना पड़े। खपतकारों ने मांग की है कि पंजाब सरकार और पावरकॉम मैनेजमेंट इस मामले पर पूरा ध्यान दें।

