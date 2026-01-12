Punjab : पुलिस मुलाजिम के घर में घुस वारदात, सो रहे युवक पर बरसाईं गोलियां

बरनाला में यूनिवर्सिटी कॉलेज के पास संधू पट्टी इलाके में एक भयानक घटना हुई है। यहां कुछ हमलावर एक विधवा महिला पुलिसवाले के घर में घुस गए और उसके सो रहे बेटे पर गोलियां चला दीं।

बरनाला (पुनीत): बरनाला में यूनिवर्सिटी कॉलेज के पास संधू पट्टी इलाके में एक भयानक घटना हुई है। यहां कुछ हमलावर एक विधवा महिला पुलिसवाले के घर में घुस गए और उसके सो रहे बेटे पर गोलियां चला दीं। इतना ही नहीं, जब घायल लड़के का चाचा उसे अस्पताल ले जा रहा था, तो हमलावरों ने उस पर भी गोलियां चलाईं। इस दौरान दो और लोग भी गोलियां लगने से घायल हो गए।

सरकारी अस्पताल में रोते हुए पीड़ित की मां सरबजीत कौर ने बताया कि वह पंजाब पुलिस में होमगार्ड कर्मचारी है। उन्होंने बताया कि बीती रात जब वह अपने घर में सो रही थी, तो तीन युवक उसके घर का बाहरी गेट तोड़कर अंदर घुस आए और कमरे में सो रहे उसके बेटे पर गोलियां चला दीं। इस दौरान उसका 22 साल का बेटा आकाशदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। जब आकाशदीप के चाचा उसे अस्पताल ले जाने लगे, तो बदमाशों ने रास्ते में दोनों को घेर लिया और फिर गोलियां चला दीं। उस दौरान आकाशदीप के चाचा मक्खन सिंह के हाथ में 2 गोलियां लगीं और वह भी घायल हो गए।

सरबजीत कौर ने बताया कि उन्हें पहले भी धमकियां मिल रही थीं, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार पुलिस से की थी, लेकिन कोई हल न निकलने की वजह से यह नुकसान हुआ है। उन्होंने हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। घर के कमरे में बिस्तर और गली से जिंदा कारतूस मिले हैं। इसके साथ ही पास में खड़े अरविंद कुमार नाम के युवक को भी गोली लगी है। आकाशदीप और अरविंद कुमार की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बठिंडा के एम्स अस्पताल में रेफर कर दिया गया है।

बातचीत में एस.एच.ओ. चरणजीत सिंह ने बताया कि झगड़े की वजह से दूसरे पक्ष ने घर में घुसकर फायरिंग की, जिसमें आकाशदीप सिंह और उनके चाचा मक्खन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। एक दूसरी घटना में अरविंद कुमार को भी गोली लगी है। पुलिस मामले की पूरी जांच के लिए अलग-अलग टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश कर रही है।

