  • गुरुद्वारा माथा टेकने के 4 घंटे बाद ही बदल गई किस्मत! मिला लाखों का तोहफा

Edited By Kamini,Updated: 05 Jan, 2026 05:55 PM

the woman won a prize worth millions

कहते हैं जब भगवान की कृपा होती है तो किस्मत बदलते देर नहीं लगती।

लुधियाना (महिंद्रू): कहते हैं जब भगवान की कृपा होती है तो किस्मत बदलते देर नहीं लगती। लुधियाना में एक परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसकी किस्मत गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब में माथा टेकने के कुछ ही घंटों में चमक गई।

4 घंटे में बन गए करोड़पति

जीतने वाली महिला ने बताया कि वह अपने बेटे के साथ गुरु घर माथा टेकने गई थी और वापस आते समय उसने दोपहर 2 बजे 'डियर मंथली लॉटरी' का टिकट खरीदा। शाम 6 बजे लॉटरी का ड्रॉ हुआ और परिवार ने 10 लाख रुपये का दूसरा इनाम जीता। इस तरह टिकट खरीदने के सिर्फ 4 घंटे के अंदर यह परिवार करोड़पति बन गया।

परिवार के मुखिया ने बताया कि वह कपड़े का काम करते हैं। वह खुद अक्सर लॉटरी खेलते थे, लेकिन इस बार उनकी पत्नी ने पहली बार टिकट खरीदा। उन्होंने घर पर किसी को इस बारे में नहीं बताया था और जब उन्होंने रात करीब 10 बजे नंबर चेक किए, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परिवार का कहना है कि वे इस इनाम की रकम का इस्तेमाल अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए करेंगे।

लॉटरी बेचने वाली कंपनी 'गांधी ब्रदर्स' के मनमीत गांधी ने इसे गुरु रामदास जी की महिमा और बड़ों का आशीर्वाद बताया है। मनमीत गांधी ने उम्मीद जताई है कि यह नए साल की बहुत अच्छी शुरुआत है और आने वाले दिनों में और भी बड़े इनाम दिए जाएंगे। परिवार की इस अचानक मिली जीत के बाद दुकान पर जश्न का माहौल देखा गया, जहां विजेताओं को सम्मानित किया गया और लड्डू बांटकर खुशियां बांटी गईं।

