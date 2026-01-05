Ludhiana : हाथों में तलवारें लेकर आए बदमाशों ने वाहन फूंके, CCTV में  कैद हुई गुंडागर्दी

औद्योगिक नगरी में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब लोगों के घरों के बाहर खड़े वाहन भी सुरक्षित नहीं हैं।

लुधियाना (राज) : औद्योगिक नगरी में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब लोगों के घरों के बाहर खड़े वाहन भी सुरक्षित नहीं हैं। देर रात थाना डिवीजन नंबर 7 के अंतर्गत आती संजय गांधी कॉलोनी में नकाबपोश बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने न केवल वाहनों के शीशे तोड़े, बल्कि एक 'जुगाड़ू रेहड़े' और घर के गेट पर पेट्रोल छिड़क कर उन्हें आग के हवाले कर दिया। हाथों में धारदार हथियार लिए इन अपराधियों की पूरी करतूत गली में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है।

पीड़ित केसरी ने बताया कि रात के समय दो नकाबपोश युवक गली में दाखिल हुए। उनके पास पेट्रोल से भरी बोतलें और तेजधार हथियार थे। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि बदमाशों ने पहले एक वाहन पर पेट्रोल उड़ेला और उसे आग लगा दी। उनकी बदमाशी यहीं नहीं रुकी, आग लगाने के बाद बदमाशों ने जलते हुए वाहन पर कुल्हाड़ी और गंडासों से वार भी किए।

इसके बाद उन्होंने उसके घर के मुख्य गेट को भी आग लगाने की कोशिश की। बदमाशों ने मोहल्ले में खड़े कई अन्य वाहनों को भी निशाना बनाया है। इस घटना के बाद इलाके में डर और गुस्से का माहौल है। थाना डिवीजन नंबर 7 की पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों के हुलिए की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here