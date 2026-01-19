Birthday Party से लौटे परिवार को लगा तगड़ा झटका, नौकरानी फरार, ड्राइवर बेहोश, जानें पूरा मामला

लुधियाना में एक घरेलू चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें परिवार के अनुसार उनकी नौकरानी पार्वती ने घर से बड़े मूल्य के गहने चोरी कर फरार हो गई।

लुधियाना : लुधियाना में एक घरेलू चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें परिवार के अनुसार उनकी नौकरानी पार्वती ने घर से बड़े मूल्य के गहने चोरी कर फरार हो गई। घटना तब हुई जब परिवार अपने परिचित की जन्मदिन पार्टी में गया हुआ था। घर लौटने पर परिवार ने पाया कि ड्राइवर ड्राइंग रूम में सोफे पर बेहोश पड़ा है और घर की अलमारियां खुली हुई थीं। जांच में पता चला कि 40-50 तोले सोने और हीरे के गहने गायब थे।

शिकायतकर्ता रवजीत सिंह ने बताया कि नौकरानी ने ड्राइवर को खाने में नशीली चीज खिला कर उसे बेहोश किया और गहने लेकर घर से भाग गई। पार्वती को करीब 15 दिन पहले ही काम पर रखा गया था। थाना डिवीजन नंबर 5 की पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और CCTV फुटेज खंगाले। पुलिस ने नौकरानी पार्वती और उसके दो अज्ञात साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने कहा कि जल्द ही चोरी के गहनों और आरोपी नौकरानी को पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here