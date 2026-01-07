Punjab: चब्बेवाल विधानसभा क्षेत्र से AAP नेता ने पार्टी से दिया इस्तीफा

Edited By Kamini,Updated: 07 Jan, 2026 12:03 PM

पंजाब की राजनीति से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर सामने आई है।

होशियारपुर (वरिंदर पंडित) : पंजाब की राजनीति से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। चब्बेवाल विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी (आप) के हलका इंचार्ज और वरिष्ठ नेता हरमिंदर सिंह संधू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट साझा कर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि संधू आज किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं।

वहीं सूत्रों के अनुसार, हरमिंदर सिंह संधू आज शाम चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल (बादल) में शामिल हो सकते हैं। इस राजनीतिक घटनाक्रम को क्षेत्रीय राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

