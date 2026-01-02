Ludhiana में 69वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2025-26 का आयोजन, जारी हुई List

Edited By Kamini,Updated: 02 Jan, 2026 04:02 PM
लुधियाना (विक्की) : पंजाब में खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच देने के उद्देश्य से 69वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2025-26 का आयोजन किया जा रहा है। 69वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2025-26 को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी से जुड़ा विवरण जारी कर दिया गया है। यह राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता 6 जनवरी से 11 जनवरी 2026 तक लुधियाना (पंजाब) में आयोजित की जाएगी। आयोजन की जिम्मेदारी पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग और जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा), लुधियाना को सौंपी गई है।
इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देशभर से छात्र-छात्राएं हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के अंतर्गत जूडो (अंडर-14), ताइक्वांडो (अंडर-14) और गतका (अंडर-19) की स्पर्धाएं करवाई जाएंगी, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों वर्ग शामिल होंगे। देशभर से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूली खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जिससे युवा खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच मिलेगा।
लुधियाना के विभिन्न स्थानों पर होंगे मुकाबले
खेल मुकाबले बीसीएम आर्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री नगर, जीएसएसएस पीएयू और ओपन एयर थिएटर, पीएयू लुधियाना में आयोजित किए जाएंगे। प्रतियोगिता के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने देशभर से आने वाले खिलाड़ियों, कोचों और अधिकारियों का स्वागत करते हुए सफल आयोजन का भरोसा दिलाया है। अधिकारियों का कहना है कि यह आयोजन न केवल खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाएगा, बल्कि पंजाब की खेल संस्कृति को भी नई पहचान देगा।
