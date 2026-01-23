गणतंत्र दिवस से पहले बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, आरोपी गिरफ्तार

Edited By Urmila,Updated: 23 Jan, 2026 05:04 PM
गणतंत्र दिवस से ठीक पहले पंजाब पुलिस ने स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस सेल (SSOC) के जरिए एक बड़े आतंकी हमले को टाल दिया।
अमृतसर: गणतंत्र दिवस से ठीक पहले पंजाब पुलिस ने स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस सेल (SSOC) के जरिए एक बड़े आतंकी हमले को टाल दिया। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि अमृतसर में बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है।
इस कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड, एक मॉडर्न पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी किसी सुरक्षा प्रतिष्ठान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा था।
जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी विदेशी आतंकी हैंडलरों के इशारों पर काम कर रहा था। इनमें निशान जौरियन, आदेश जमाराई और सिम्मा देओल शामिल हैं, जो विदेश से पंजाब में आतंकी गतिविधियों को संचालित कर रहे थे। ये हैंडलर आरोपी को हथियार उपलब्ध करवाने और हमले की साजिश रचने में शामिल थे।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पंजाब पुलिस आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य में अमन-चैन बनाए रखने के लिए हर साजिश पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
