पंजाब में 7 फरवरी को लेकर हो गया ऐलान, सरकार के खिलाफ अब टीचर ने खोला मोर्चा

31 Jan, 2026 06:06 PM

teachers and employee unions have made a major announcement

एलिमेंट्री टीचर्स यूनियन पंजाब (रजिस्टर्ड), मास्टर कैडर यूनियन पंजाब, लेक्चरर कैडर यूनियन पंजाब और एजुकेशन डिपार्टमेंट मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन पंजाब ने आज एक अहम जॉइंट मीटिंग की।

जालंधर : एलिमेंट्री टीचर्स यूनियन पंजाब (रजिस्टर्ड), मास्टर कैडर यूनियन पंजाब, लेक्चरर कैडर यूनियन पंजाब और एजुकेशन डिपार्टमेंट मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन पंजाब ने आज एक अहम जॉइंट मीटिंग की और टीचरों और कर्मचारियों की पेंडिंग मांगों के लिए मिलकर संघर्ष करने का ऐलान किया।

मीटिंग के बाद, गुरप्रीत सिंह खट्‌टा और दूसरे नेताओं ने मिलकर प्रेस को बताया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में 2011 से पहले भर्ती हुए टीचरों और नॉन-टीचिंग कर्मचारियों पर लगाई गई TET की शर्त के विरोध में, कर्मचारियों की फाइनेंशियल मांगों को हल करने के लिए, उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी, प्रमोशन के लिए TET की शर्त लागू न करने, फाइनेंशियल मांगों को हल न करने, नॉन-एकेडमिक काम और BLO की मांग की है। इस तरह की गैर-जरूरी ड्यूटी लगाने से पूरा टीचर और कर्मचारी वर्ग बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव में है।

teacher protest

इस बारे में जानकारी देते हुए एलिमेंट्री टीचर्स यूनियन पंजाब (रजिस्टर्ड) के नेता हरजिंदर पाल सिंह पन्नू, मास्टर कैडर यूनियन के बलजिंदर सिंह धालीवाल, लेक्चरर कैडर यूनियन के धर्मजीत सिंह ढिल्लों और एजुकेशन डिपार्टमेंट मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन के गुरप्रीत सिंह खटरा ने एक जॉइंट बयान में कहा कि मीटिंग के बावजूद मांगों को हल न कर पाना सरकार के बर्दाश्त के बाहर हो गया है।

नेताओं ने कहा कि हर दिन नए-नए मुद्दों की वजह से टीचर्स और कर्मचारी मानसिक रूप से परेशान हैं और सरकार की टालमटोल वाली पॉलिसी की वजह से विरोध बढ़ रहा है। इस संदर्भ में 7 फरवरी को जालंधर के देश भगत यादगारी हॉल में एक स्टेट लेवल मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें अगले विरोध एक्शन की स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी। नेताओं ने दूसरी भाईचारे वाली यूनियनों से अपील करते हुए कहा कि जब सरकार का रवैया वर्किंग क्लास के प्रति सख्त हो जाता है, तो एक ही रास्ता बचता है, सभी यूनियनें एक प्लेटफॉर्म पर आकर आर-पार की लड़ाई लड़ें। इस मीटिंग में राज्य के नेता गुरिंदर सिंह घुकेवाली, गुरमीत सिंह भुल्लर, सतवीर सिंह रौनी, दलजीत सिंह सभरवाल, दविंदर सिंह गुरु, नरिंदर शर्मा, जसपाल सिंह (लुधियाना), अनुरिध मौदगिल, मलकियत सिंह अमृतसर, परमपाल सिंह (मोगा), संदीप भट्ट (रोपड़), कुलदीप सिंह भगतुआना (फरीदकोट), दविंदर सिंह (फरीदकोट), सुखजीत सिंह (जालंधर), नरिंदर शर्मा (गुरदासपुर), मनप्रीत सिंह बठिंडा, बिक्रमजीत सिंह आहलूवालिया, जसप्रीत सिंह मानसा, अवतार सिंह संगरूर, गुरप्रीत सिंह संगरूर, वरुण कुमार MD, रविंदर सिंह बरनाला, किरण प्रशर मोहाली, रूपिंदर सिंह, हरजिंदर सिंह, जसविंदर सिंह फाजिल्का, रमनदीप सिंह पटियाला और कई दूसरे नेता शामिल हुए।

